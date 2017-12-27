"Дніпро" розтрощив послаблений "Будівельник" в матчі баскетбольного Кубку України

В Дніпрі завершився центральний матч дня 1/4 фіналу Кубку України з баскетболу, в якому лідер турнірної таблиці чемпіонату Суперліги "Дніпро" розтрощив столичний "Будівельник", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 89:62.

"Будівельник" виступав в цьому матчі без ряда провідних гравців, які відмовилися грати за команду, при цьому, не надавши документального підтвердження своїм претензіям.

В інших матчах дня "Політехнік" (Харків) обіграв в гостях "Рівне" - 67:83, а "Черкаські Мавпи" у впертій боротьбі програли одеській БІПА - 87:91.

Кубок України.

1/4 фіналу.

Дніпро - Будівельник 89:62 (21:16, 22:18, 30:14, 16:14)

Дніпро: Мішула 10 + 6 передач, Вільховецький 4 + 9 передач, Ревзін 9 + 6 підбирань, Глєбов 13 + 5 підбирань + 4 передачі, Тимофеєнко 14 + 8 підбирань + 4 передачі - старт; Шундель 8, Закурдаєв 5, Санон 6, Шевченко 16 + 9 підбирань, Мироненко 2, Сизов 2

Будівельник: Зотов 8 + 7 підбирань + 5 передач, Місяць 13, Дроздов 12 + 5 підбирань, Вінтоняк 8 + 5 підбирань + 6 передач, Анісімов 15 + 7 підбирань + 4 передачі - старт; Г.Дзюба 3, Дубоненко 2, Лущан

Рівне – Політехнік (Харків) – 67:83 (24:26, 18:22, 9:10, 16:25)

Рівне: Кісільчук – 24 очка, 5 підбирань, 5 передач.

Політехнік: Барнс – 22 очка, 3 підбирання, 5 передач; Рочняк – 20о, 3пд, 2пр.