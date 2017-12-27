Баскетбольний "Будівельник" розглядає питання про можливе припинення співпраці з п'ятьма гравцями

Баскетбольний клуб "Будівельник" розглядає питання про можливе припинення співпраці з захисниками Генрі Дугатом та Брендоном Філдсом, форвардами Павлом Крутоусом та Максом Конате, а також центровим Кервіном Брістолом, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Вказані виконавці відмовилися їхати на виїзний матч 1/4 фіналу Кубка України, який відбудеться в Дніпрі, не попередивши клуб про своє рішення, а також не оформивши свої претензії до керівництва "Будівельника" документально.

Таким чином, "будівельники" вирушили до Дніпра у складі Артура Дроздова, Михайла Анісімова, Віталій Зотова, Віталія Вінтоняка, Олександра Місяця, кількох молодих гравців, імена яких в клубі назвуть пізніше. а також тренерського штабу та медичного персоналу. Руслан Отверченко не зможе прийняти участь у матчі через травму, яку він отримав у матчі проти БІПИ, а Максим Сандул отримав дискваліфікацію у тій самій грі.

Матч баскетбольного Кубку України "Дніпро" - "Будівельник" відбудеться сьогодні, 27 грудня. Початок гри - о 19.00