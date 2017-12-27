"Фінікс" українця Леня обіграв "Майамі", "Мілуокі" без Боломбоя поступилися "Чикаго" в НБА

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися 8 матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" українця Олексія Леня обіграв "Майамі Хіт", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 99:97.

На рахунку Леня в цій грі 12 очок, 6 підбирань, 4 передачі, 2 блок-шоти та 2 втрати за 29 хвилин 55 секунд, проведені на майданчику.

У свою чергу, "Мілуокі Бакс" без Джоеля Боломбоя у складі поступилися "Чикаго Буллс". Український легіонер не потрапив у список 13 гравців, виставлених на матч.

НБА. Регулярний чемпіонат.

26 грудня.

Даллас – Торонто 98:93 (31:23, 26:30, 28:24, 13:16)

Даллас: Новіцкі (18 + 7 підбирань), Барнс (16 + 10 підбирань), Клебер (15 + 8 підбирань + 5 блок-шотів), Сміт (8), Меттьюз (5) – старт; Бареа (20), Межри (6), Пауелл (6 + 7 підбирань), Харріс (4), Феррел (0).

Торонто: Лаурі (23 + 8 підбирань + 6 передач), Валанчюнас (17 + 11 підбирань), Ібака (11 + 12 підбирань), ДеРозан (8), Ануноби (0) – старт; Пелтль (9), Райт (7), ВанВлит (6), Сиакам (6), Майлз (3), Пауелл (3).

Детройт – Індіана 107:83 (40:19, 18:26, 24:21, 25:17)

Детройт: Харріс (30 + 6 підбирань), Драммонд (21 + 18 підбирань), Буллок (11), Джексон (8 + 13 передач), Кеннард (6) – старт; Сміт (12), Геллоуей (7), Мар'янович (6), Джонсон (6 + 7 підборів), Морлэнд (0), Толливер (0), Элленсон (0), Байкс (0).

Індіана: Оладипо (13), Тернер (10), Богданович (10), Т. Янг (5), Коллісон (5) – старт; Сабоніс (10), Джозеф (9), Стівенсон (8 + 6 підбирань), Джефферсон (6), Пойтресс (4), Дж. Янг (3), Уілкінс (0), Ліф (0).

Майамі – Орландо 107:89 (21:18, 22:31, 25:19, 39:21)

Майамі: Річардсон (20 + 7 підбирань), Т. Джонсон (17), Олиник (15 + 12 підбирань), Драгіч (14 + 6 передач + 5 втрат), Уайтсайд (7 + 8 підборів) – старт; Еллінгтон (18 + 6 підбирань), Адебайо (8 + 9 підбирань), Уолтон (3), Вільямс (3), Мікі (2).

Орландо: Пейтон (19 + 8 підбирань + 6 передач), Фурньє (14), Хезонья (14), Сіммонс (4), Бийомбо (3 + 12 підбирань) – старт; Спейтс (12 + 6 підбирань), Огастін (9), Аффлало (9), Айванду (4), Айзек (1), Берч (0), Пейн (0).

Мілуокі – Чикаго 106:115 (31:22, 22:34, 30:27, 23:32)

Мілуокі: Адетокумбо (28 + 7 підбирань), Бледсоу (22 + 6 передач), Міддлтон (16), Снелл (8 + 7 підбирань), Хенсон (7 + 6 підборів) – старт; Брогдон (18 + 6 підбирань), Деллаведова (5), Лиггинс (2), Макеров (0).

Чикаго: Данн (20 + 12 передач), Холідей (15), Валентайн (13), Лопес (10), Маркканен (3 + 7 підборів) – старт; Миротич (24 + 8 підбирань), Грант (9), Портіс (9 + 8 підбирань), Нваба (7 + 9 підбирань), Ципзер (5).

Сан-Антоніо – Бруклін 109:97 (19:16, 31:28, 30:25, 29:28)

Сан-Антоніо: Ленард (21), Олдрідж (20 + 9 підбирань), П. Газоль (15 + 12 підбирань + 5 передач), Паркер (14), Грін (4) – старт; Міллс (11), Гей (11), Андерсон (5), Гей (4), Форбс (2), Мюррей (2), Бертанс (0), Ловернь (0).

Бруклін: Крэбб (15 + 5 втрат), Холліс-Джефферсон (13 + 6 підбирань), Динуидди (12 + 7 передач), Зеллер (8 + 8 підбирань), Керолл (2) – старт; ЛеВерт (18), Аллен (12 + 9 підбирань), Ейси (8 + 10 підбирань), Харріс (5), Стаускас (2), Дойл (2).

Фінікс – Мемфіс 99:97 (29:19, 28:34, 19:23, 23:21)

Фінікс: Букер (32 + 6 передач + 5 втрат), Уоррен (17), Юліс (8 + 6 передач), Чендлер (7 + 6 підбирань), Кріс (6 + 13 підбирань) – старт; Лень (12 + 6 підбирань + 4 передачі + 2 блок-шоти + 2 втрати, 29:55 хвилин), Деніелс (6), Кэнан (4), Джексон (4), Бендер (3).

Мемфіс: Еванс (25), М. Газоль (18 + 6 підбирань), Гаррісон (12), Райт (7), Брукс (6) – старт; Енніс (11), Мартін (10 + 6 підбирань), Сіммонс (6), Девіс (2).

Денвер – Юта 107:83 (28:20, 22:14, 26:25, 31:24)

Денвер: Мюррей (22 + 8 підбирань), Чендлер (15 + 7 підбирань), Харріс (15), Йокіч (13 + 7 підбирань), Пламли (9 + 8 підборів) – старт; Лайлс (16 + 8 підбирань), Мудиай (7), Бартон (5 + 6 підбирань), Крейг (5 + 7 підборів), Джефферсон (0), Бізлі (0).

Юта: Фейворс (20 + 6 підбирань), Мітчелл (13 + 6 передач), Жеребко (13), Инглс (8 + 7 підбирань), Рубіо (2 + 6 підбирань + 7 передач) – старт; Худ (10 + 6 підбирань), о'ніл (7), Юдо (3), Митру-Лонг (3), Джонсон (2), Беркс (2).

Кліпперс – Сакраменто 122:95 (30:30, 41:23, 24:20, 27:22)

Кліпперс: Вілсон (17), Джордан (13 + 15 підбирань), Ріверс (8), Теодосич (8 + 10 передач), Вільямс (4) – старт; Харрелл (22 + 8 підбирань), Вільямс (21), Деккер (10 + 6 підбирань), Торнвелл (8), Еванс (7), Рід (4).

Сакраменто: Коулі-Стайн (17 + 7 підбирань), Хилд (10), Рендолф (9), Тепмл (9), Хілл (7) – старт; Річардсон (10), Мейсон (9), Джексон (9), Богданович (9), Куфос (4), Папаяннис (2).