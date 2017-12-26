"Голден Стейт" переграв "Клівленд" в матчі фіналістів минулого сезону НБА

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися п'ять матчів, в центральному з яких зустрічалися фіналісти минулого сезону 2016/17 і "Голден Стейт Ворріорз" переграв "Клівленд Кавальєрс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 99:92.

Протягом більшої частини матчу на майданчику точилася рівна боротьба, а часом перевага "Клівленда" сягала під 10 очок. Тим не менш, в кінцівці "Голден Стейт" зумів нав'язати супернику свою гру і перемогти з перевагою "+7".

Лідер "ГСВ" Кевін Дюрант набрав у цьому матчі 25 очок.

НБА. Регулярний чемпіонат.

25 грудня.

Нью-Йорк – Філадельфія 98:105 (24:21, 24:29, 27:29, 23:26)

Нью-Йорк: Кантер (31 + 22 підбору), Порзингис (22 + 7 підбирань + 5 блок-шотів), Лі (20), Томас (2), Джек (0 + 7 передач) – старт; Бізлі (10), Макдермотт (5), Ниликина (4), о'куінн (4), Бейкер (0).

Філадельфія: Ембіід (25 + 16 підбирань + 6 втрат), Медик (24), Шарич (10), Сіммонс (8 + 8 підбирань), Ковінгтон (8) – старт; Макконнелл (15), Бэйлесс (8), Джонсон (4), Букер (3).

Голден Стейт – Клівленд 99:92 (24:28, 22:16, 25:23, 28:25)

Голден Стейт: Дюрант (25 + 7 підбирань + 5 блок-шотів), Томпсон (24 + 7 підбирань), Грін (12 + 12 підбирань + 11 передач), Маккоу (9), Белл (8 + 6 підбирань) – старт; Игудала (9 + 6 підбирань), Каспі (6), Лівінгстон (4), Луні (2), Янг (0), Вест (0).

Клівленд: Лав (31 + 18 підбирань), Джеймс (20 + 6 підбирань + 6 передач + 7 втрат), Краудер (15 + 6 підбирань), Кальдерон (3), Сміт (2) – старт; Уейд (13), Корвер (3), Грін (3), Томпсон (2 + 6 підбирань), Осман (0).

Бостон – Вашингтон 103:111 (24:30, 26:22, 26:28, 27:31)

Бостон: Тейтум (20), Ірвінг (20), Хорфорд (12 + 7 підбирань + 6 передач), Браун (8 + 9 підбирань), Бейнс (0) – старт; Розир (16 + 7 підбирань), Тайс (12), Смарт (10), Ларкін (3), Морріс (2).

Вашингтон: Бив (25 + 8 підбирань), Волл (21 + 5 підбирань + 14 передач), Портер (20 + 6 підбирань), Морріс (14 + 7 підбирань), Гортат (11 + 10 підбирань) – старт; Убре (16 + 5 підбирань), Скотт (2), Саторански (2), Маинми (0), Мікс (0).

Оклахома-Сіті – Х'юстон 112:107 (28:31, 30:26, 30:31, 24:19)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (31 + 6 підбирань + 11 передач + 5 втрат), Джордж (24 + 5 підбирань), Ентоні (20 + 5 підбирань), Адамс (15 + 10 підбирань), Роберсон (8 + 5 передач) – старт; Грант (9), Хьюстис (3), Фелтон (2), Паттерсон (0), Абринес (0).

Х'юстон: Харден (29 + 8 підбирань + 14 передач), Аріза (20), Гордон (20), Капела (19 + 10 підбирань), Андерсон (11 + 5 підбирань) – старт; Нене (6), Такер (2), Вебер (0).

Лейкерс – Міннесота 104:121 (20:29, 32:24, 28:30, 24:38)

Лейкерс: Кузма (31), Кларксон (17 + 6 підбирань + 7 передач), Харт (12 + 6 підбирань), Колдуелл-Поуп (8 + 5 підбирань), Богут (0) – старт; Рендл (16 + 7 підбирань), Ненсі (9 + 5 підбирань), Енніс (7), Брюер (2), Карусо (2).

Міннесота: Батлер (23 + 5 підбирань + 8 передач), Гібсон (23 + 9 підбирань), Таунс (21 + 10 підбирань), Віггінс (16 + 5 передач), Тіг (6 + 7 підбирань + 10 передач) – старт; Кроуфорд (19), Джонс (7 + 5 передач), Дженг (5), Бьелица (1), Джордж-Хант (0).