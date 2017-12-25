Перша команда южненського "Хіміка" впевнено перемогла другу в Кубку України з баскетболу

Перша команда Хіміка переконливо перемогла другий склад у першому матчі 1/4 фіналу Кубка України.

Гра завершилася з рахунком 62:97.

Попри стереотипним очікуванням поєдинок не став відвертим побиттям старшими одноклубниками молодших. З перших секунд гравці другого складу активно відповідали на тиск з боку основної команди. Першою результативною атакою Клевзуник влучив з-за дуги. Згодом активність Козака в атаці дозволила другій команді збити тиск «основи» та до мінімуму скоротити відставання. У підсумку перша команда за стартову чверть здобула лише 2 очки переваги.

Наступну 10-хвилинку молодші знову почали влучним триочковим – відзначився Івашов. Подальша боротьба розгорталася за схожим на першу чверть сценарієм. Перша команда попри намагання більше 6 очок переваги не змогла здобути. На велику перерву різниця в рахунку становила лише 4 очки.

Та по перерві ситуація змінилася. Основна команда клубу таки захопила ініціативу. На початку третьої чверті Аріанс піймав кураж. Його 7 очок поспіль та наступний триочковий Сидорова збільшили різницю до 11 очок. Більш досвідчені гравці основної команди продовжували збільшувати тиск. Молодшим суперникам моментами вже не вистачало сил. То ж на четверту чверть основний склад Хіміка мав уже 16 очок переваги.

У заключній чверті перша команда на досвіді впевнено довела зустріч до переконливої перемоги. Другий поєдинок у цій парі має відбутися в січні.