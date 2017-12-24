"Миколаїв" обіграв "Запоріжжя" у баскетбольній Суперлізі

Сьогодні відбувся один матч баскетбольної Суперліги, в якому «Миколаїв» на своєму паркеті приймав «Запоріжжя» і переміг з рахунком 87:72.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Найрезультативнішими у складі господарів були Онуфрієв і Кушніров (по 19 очок). Лідер "Запоріжжя" Щепкін набрав 27 очок.

"Миколаїв" закріпився на 4-му місці в турнірній таблиці, запорожці - на 7-й позиції.

«Миколаїв» – «Запоріжжя» – 87:72 (22:20, 32:26, 18:8, 15:18)

«Миколаїв»: Тонченко (8 + 6 передач), Шостуха (7 + 4 перехоплення), Онуфрієв (19 + 5 передач), Носков (12 + 13 підбирань), Кушніров (19 + 13 підбирань + 2 блок-шота) – старт; Анікієнко (9 + 7 підбирань), Давидюк (3), Мусієнко (3), Попов (7 + 5 передач)

«Запоріжжя»: Ткачук, Кондраков (8 + 3 перехоплення), Ол. Щепкін (27 + 5 підбирань – 5 втрат), Ворник (10), В. Анісімов (3 + 6 підборів) – старт; Буц (6), Овдєєнко (8 + 9 підбирань), Нікітін (1), Ясиненко, Кожем'якін (9 + 4 перехоплення)