39 очок Леброна Джеймса не врятували "Клівленд" від поразки у грі з "Мілуокі" в НБА

Напередодні відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації, повідомляє офіційний сайт чемпіонату. Несподіваний резльтат був зафіксований у зустрічі "Мілуокі" і "Клівленда". Один з фаворитів турніру зазнав поразки з різницею у три очки. "Клівленд" не врятували і 39 очок, набраних їхнім лідером - Леброном Джеймсом.

Філадельфія – Сакраменто 95:101 (27:30, 30:18, 21:23, 17:30)

Філадельфія: Ковінгтон (17), Сіммонс (13 + 12 підбирань + 9 передач), Шарич (11 + 9 підбирань), Редик (8), Джонсон (7 + 9 підбирань) – старт; Бейлесс (15), Макконнелл (11), Букер (6 + 6 підбирань), Холмс (4 + 6 підбирань), Луваву-Кабарро (3).

Сакраменто: Рендолф (27), Коулі-Стайн (9 + 6 підбирань), Темпл (9 + 8 підбирань), Богданович (4), Фокс (2) – старт; Хілд (24), Мейсон (16), Джексон (3), Річардсон (3), Куфос (2), Лабиссьєр (2), Картер (0).

Вашингтон – Новий Орлеан 116:106 (36:19, 25:36, 32:15, 23:36)

Вашингтон: Біл (26), Волл (18 + 6 підбирань + 10 передач + 5 втрат), Морріс (13 + 5 втрат), Убре (10), Гортат (10 + 14 підбирань) – старт; Скотт (24), Саторанскі (18+ 6 підбирань + 10 передач), Маінмі (4), Мікс (3), Фрейзер (2), Сміт (0), Маккаллоу (0).

Новий Орлеан: Девіс (37 + 9 підбирань), Казінс (26 + 13 підбирань), Холідей (13 + 6 підбирань), Мур (12), Рондо (0) – старт; Нельсон (4), Кук (4), Міллер (2), Каннінгем (2), Кларк (2), Діалло (2), Ашик (2).

Мілуокі – Клівленд 119:116 (30:34, 39:24, 29:25, 21:33)

Мілуокі: Адетокумбо (27 + 14 підбирань + 8 передач), Бледсоу (26), Міддлтон (18 + 10 передач + 5 втрат), Хенсон (15 + 6 підбирань), Деллаведова (6) – старт; Брогдон (16), Снелл (8), Браун (2), Макеров (1), Ліггінс (0).

Клівленд: Джеймс (39 + 7 передач + 7 втрат), Лав (21 + 10 підбирань), Краудер (10 + 6 підбирань), Кальдерон (6), Сміт (2) – старт; Уейд (14), Грін (13), Томпсон (9). Корвер (2), Осман (0).