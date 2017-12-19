Клуб НБА "Лейкерс" увічнив легендарного гравця Кобі Брайанта

У перерві матчу регулярного чемпіонату НБА між "Лейкерс" і "Голден Стейт" пройшла урочиста церемонія виведення з обігу ігрових номерів, а саме 8-го і 24-го, екс-захисника "Лейкерс" Кобі Брайанта.

Нагадаємо, що відомий баскетболіст всю свою кар'єру провів у Лос-Анджелесі, виступаючи за "Лейкерс" з 1996-го по 2016 рік. На рахунку Кобі Брайанта п'ять чемпіонських титулів НБА.

Американець виступав під 8-м номером, а з сезону-2006/07 поміняв його на 24-й, повідомляє Isport.

Кобі Брайант став першим гравцем в історії НБА і американського спорту взагалі, який отримав відразу два увічнених номери в одній і тій же команді. Бувало, що в честь одного гравця номер з обігу виводили в двох різних командах, але щоб в одній команді відразу два номери - раніше не траплялося жодного разу.

Як повідомляв УНІАН, "Лейкерс" в черговому напруженому матчі НБА поступився вдома "Голден Стейт".