"Клівленд" обіграв "Вашингтон", "Детройт" переміг "Орландо" в НБА

Відбулися чотири зустрічі у Національній баскетбольній асоціації.

У ніч на понеділок у заокеанській Національній баскетбольній асоціації відбулися чотири зустрічі регулярної першості. Про це повідомляє офіційний сайт ліги. Торонто – Сакраменто 108:93 (35:30, 26:33, 22:14, 25:16) Торонто: ДеРозан (21), Лоурі (16 + 5 підбирань + 7 передач), Валанчюнас (13 + 16 підбирань), Анунобі (11), Майлз (10) – старт; Пауелл (14), Пелтль (9), ВанВліт (7 + 6 підбирань), Райт (5), Сіакам (2 + 8 підбирань). Сакраменто: Темпл (18), Хілл (16), Коулі-Стайн (12 + 6 підбирань), Куфос (6 + 6 підбирань), Картер (4) – старт; Богданович (18), Хілд (7), Мейсон (6), Папаянніс (4), Джексон (2), Лабіссьер (0). Детройт – Орландо 114:110 (36:23, 24:20, 36:36, 18:31) Детройт: Буллок (20), Джексон (17 + 6 передач + 6 втрат), Харріс (17), Драммонд (12 + 6 підбирань), Кеннард (3) – старт; Толлівер (17), Геллоуей (11), Морленд (6 + 8 підборів), Сміт (4 + 6 передач). Орландо: Хезонья (28 + 6 підбирань), Вучевич (24 + 14 підбирань + 7 передач), Сіммонс (23 + 6 підбирань + 7 передач), Пейтон (15 + 7 передач), Мак (2) – старт; Огастін (12), Айванду (5), Айзек (0), Артіс (0). Бруклін – Індіана 97:109 (29:28, 19:31, 24:21, 25:29) Бруклін: Кребб (17), Зеллер (13), Холліс-Джефферсон (9 + 6 підбирань), Динуідді (5 + 9 передач), Керолл (2) – старт; Ейсі (14), Харріс (14), ЛеВерт (14), Аллен (9), Стаускас (0). Індіана: Оладіпо (26 + 7 підбирань), Тернер (16+ 6 підбирань), Коллісон (14 + 7 передач), Богданович (9), Т. Янг (5) – старт; Сабоніс (17 + 8 підбирань), Джозеф (15 + 6 підбирань), Стівенсон (7), Пойтресс (0). Вашингтон – Клівленд 99:106 (23:27, 37:33, 23:23, 16:23) Вашингтон: Біл (27), Волл (15 + 10 підбирань + 6 передач), Убре (11 + 8 підбирань), Морріс (10 + 7 підбирань), Гортат (7 + 9 підбирань) – старт; Скотт (19), Маінмі (5), Мікс (3), Саторанскі (2). Клівленд: Лав (25 + 9 підбирань), Джеймс (20 + 12 підбирань + 15 передач + 6 втрат), Краудер (7), Сміт (7 + 9 підбирань), Кальдерон (7) – старт; Грін (15), Корвер (11), Фрай (5), Осман (5), Томпсон (4).

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