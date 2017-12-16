"Х'юстон" обіграв "Сан-Антоніо" в центральному матчі дня в НБА

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися 11 матчів, в центральному з яких "Х'юстон Рокетс" обіграв "Сан-Антоніо Сперз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 124:109.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Джеймс Харден з "Х'юстона", на рахунку якого 28 очок, 7 підбирань, 6 передач і 5 втрат.

НБА. Регулярний чемпіонат.

15 грудня.

Шарлотт – Майамі 98:104 (19:24, 28:29, 24:26, 27:25)

Шарлотт: Уокер (25), Ховард (15 + 16 підбирань), Кідд-Гилрист (13), Вільямс (5), Батюм (5 + 10 передач) – старт; Лемб (12), Камінські (10), о'брайан (4), Картер-Вільямс (4), Монк (3), Грем (2).

Майамі: Уэйтерс (12 + 6 передач), Олиник (11), Джонсон (11), Річардсон (11 + 6 підбирань), Драгіч (8 + 7 передач) – старт; Еллінгтон (16), Джонсон (16), Адебайо (11), Мікі (8 + 7 підбирань).

Вашингтон – Кліпперс 100:91 (25:18, 23:25, 27:21, 25:27)

Вашингтон: Бив (20 + 11 підбирань), Волл (15 + 6 підбирань + 5 втрат), Гортат (9 + 6 підбирань), Морріс (8), Портер (2) – старт; Скотт (22), Саторански (11), Убер (8 + 7 підбирань), Маинми (3 + 6 підбирань), Сміт (2), Мікс (0), Маккаллоу (0).

Кліпперс: Вільямс (23), Джордан (12 + 16 підбирань), Вілсон (10), Торнвелл (5), Джонсон (3) – старт; Еванс (15 + 6 підбирань + 6 передач), Вільямс (10), Деккер (6), Харрелл (5), Джонсон (2), Рід (0).

Філадельфія – Оклахома-Сіті 117:119 OT (23:28, 24:27, 30:26, 17:13, 23:25)

Філадельфія: Эмбиид (34 + 8 підбирань + 6 передач + 7 втрат), Медик (19 + 6 передач), Шарич (16 + 8 підбирань + 6 передач), Сіммонс (12 + 9 підбирань + 11 передач), Ковінгтон (11 + 10 підбирань) – старт; Бэйлесс (14), Букер (6), Холмс (4 + 6 підбирань), Макконнелл (1), Джонсон (0).

Оклахома: Уестбрук (27 + 18 підбирань + 15 передач + 7 втрат), Ентоні (24 + 7 підбирань), Джордж (24), Адамс (5 + 11 підбирань), Роберсон (4 + 7 підбирань) – старт; Фелтон (14), Хьюстис (7), Грант (7), Абринес (3), Паттерсон (2), Фергюсон (2).

Орландо – Портленд 88:95 (20:24, 23:26, 23:25, 22:20)

Орландо: Вучевич (26 + 14 підбирань), Сіммонс (15 + 5 підбирань), Гордон (13 + 6 підбирань), Пейтон (6), Хезонья (4) – старт; Огастін (14), Бийомбо (3), Спейтс (3), Мак (2), Айванду (2).

Портленд: Лиллард (21), Макколлум (20), Аміну (15), Нуркич (9 + 11 підбирань), Тернер (8 + 8 підбирань) – старт; Напьєр (8), Коннотон (7),Коллінз (4 + 6 підбирань), Девіс (2), Вонле (1).

Індіана – Детройт 98:104 (19:27, 35:25, 20:34, 24:18)

Індіана: Оладипо (26 + 8 підбирань), Тернер (24 + 8 підбирань), Т. Янг (12 + 8 підбирань), Коллисо (10), Богданович (4) – старт; Сабоніс (11 + 7 підбирань), Стівенсон (9 + 8 підбирань), Ліф (2), Джозеф (0).

Детройт: Драммонд (23 + 13 підбирань), Буллок (15), Кеннард (9), Джексон (8), Харріс (6) – старт; Джонсон (13 + 6 підбирань), Геллоуей (11), Толливер (9), Сміт (6), Морлэнд (4 + 6 підбирань).

Торонто – Бруклін 120:87 (30:20, 28:24, 33:20, 29:23)

Торонто: ДеРозан (31), Ібака (18 + 8 підбирань), Валанчюнас (14), Лоурі (10 + 10 підбирань + 12 передач), Ануноби (3) – старт; Пауелл (11), Пелтль (11), ВанВлит (7), Райт (7), Сиакам (6 + 6 підбирань), Браун (2), Маккінні (0).

Бруклін: Холліс-Джефферсон (9), Динуидди (7), Харріс (6), Зеллер (4), ЛеВерт (2) – старт; Стаускас (22 + 7 підбирань), Вайтхад (13), Окафор (10), Ейси (7 + 7 підбирань), Мізків (7).

Бостон – Юта 95:107 (26:21, 13:25, 28:33, 28:28)

Бостон: Ірвінг (33 + 6 передач), Хорфорд (21 + 6 підбирань + 7 передач), Тейтум (7), Браун (6 + 6 підбирань), Бейнс (2) – старт; Ларкін (9), Оджелей (7), Смарт (6), Ябуселе (3), Розир (1), Тайс (0), Надер (0).

Юта: Рубіо (22 + 7 підбирань), Мітчелл (17 + 9 передач), Инглс (12 + 8 підбирань), Фейворс (6), Гобер (0) – старт; Жеребко (17 + 7 підбирань), Худ (17), Беркс (8 + 7 підбирань), Юдо (5 + 9 підбирань), Джонсон (3).

Мілуокі – Чикаго 109:115 (30:33, 28:26, 24:23, 27:33)

Мілуокі: Адетокумбо (29 + 16 підбирань), Міддлтон (29 + 6 підбирань + 6 передач), Бледсоу (12 + 7 передач), Хенсон (11 + 7 підбирань), Пейтон (3) – старт; Вон (9), Макеров (7), Брогдон (6), Браун (3), Лиггинс (0), Вілсон (0).

Чикаго: Миротич (22 + 8 підбирань), Лопес (18 + 8 підбирань), Данн (17 + 7 передач), Холідей (8 + 8 підбирань + 7 передач), Валентайн (2) – старт; Портіс (27 + 12 підбирань), Нваба (13 + 8 підбирань), Ципзер (0).

Мемфіс – Атланта 96:94 (17:21, 23:26, 32:26, 24:21)

Мемфіс: Еванс (22), М. Газоль (13 + 6 підбирань + 8 втрат), Гаррісон (10), Грін (8 + 12 підбирань), Брукс (8) – старт; Чалмерс (16), Парсонс (9), Маклемор (6), Девіс (4), Мартін (0).

Атланта: Бэйзмор (19), Шредер (18 + 11 передач), Прінс (17), Ільясова (9), Пламли (4) – старт; Белинелли (14), Тейлор (5), Бембри (4), Коллінз (2 + 7 підбирань), Бэббит (2).

Денвер – Новий Орлеан 117:111 OT (20:33, 26:25, 30:28, 28:18, 13:7)

Денвер: Харріс (21), Мюррей (15), Чендлер (9), Пламли (9 + 9 підбирань), Крейг (6)- старт; Бартон (19 + 6 передач), Лайлс (19 + 7 підбирань), Йокіч (13 + 11 підбирань), Мудиай (4), Фарід (2), Бізлі (0).

Новий Орлеан: Казінс (29 + 9 втрат), Дэвич (28 + 12 підбирань), Холідей (25 + 8 підбирань + 6 передач), Рондо (9 + 6 передач), Мур (4) – старт; Міллер (8), Каннінгем (5 + 6 підбирань), Нельсон (3 + 7 передач).

Х'юстон – Сан-Антоніо 124:109 (31:16, 29:27, 32:29, 32:37)

Х'юстон: Харден (28 + 7 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Підлога (28 + 8 передач + 7 перехоплень), Капела (18 + 10 підбирань), Андерсон (12 + 10 підбирань), Аріза (11) – старт; Гордон (14), Браун (6), Такер (5), Чжоу (2), Нене (0), Блек (0).

Сан-Антоніо: Олдрідж (16 + 6 підбирань), Ленард (12), П. Газоль (4), Грін (2), Паркер (2) – старт; Ловернь (14), Міллс (13), Бертанс (12), Мюррей (9), Гей (7 + 8 підбирань), Підлога (5), Джонобили (2).