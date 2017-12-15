Легендарного Майкла Джордана визнано найбільш високооплачуваним спортсменом усіх часів

Американський баскетболіст Майкл Джордан очолив опублікований журналом Forbes список 10 найбільш високооплачуваних спортсменів в історії.

Експерти журналу порівняли сукупні доходи спортсменів (зарплату, бонуси і призові, а також доходи від рекламних контрактів) з урахуванням інфляції станом на 1 червня 2017 року, передає ТАСС.

Дохід Джордана, який завершив кар'єру у 2003 році, було оцінено в 1,85 млрд доларів.

«Джордан продовжує багато заробляти на рекламних контрактах зі своїми давніми партнерами - Gatorade, Hanes, Nike і Upper Deck, але мільярдером його зробили інвестиції в баскетбол. У 2010-му Майкл купив частку в клубі «Шарлотт Бобкетс» (тепер - «Хорнетс») за 175 млн доларів, у 2013-му довів свій пакет акцій до 90%, а зараз команда коштує 780 млн доларів», - зазначає видання.

На другому і третьому місцях - гольфісти Тайгер Вудс (1,7 млрд) і Арнольд Палмер (1,4 млрд). До десятки увійшли також Джек Ніклаус (гольф, 1,2 млрд), Міхаель Шумахер (автогонки, 1 млрд), Філ Мікельсон (гольф, 815 млн), Кобі Брайант (баскетбол, 800 млн), Девід Бекхем (футбол, 800 млн), Флойд Мейвезер-молодший (бокс, 785 млн) і Шакіл О'Ніл (баскетбол, 735 млн доларів).