БІПА, "Дніпро" і "Черкаські мавпи" вийшли в наступний раунд Кубка країни з баскетболу
20:49, 14 грудня 2017Баскетбол
99
Відбулися три матчі в рамках другого за значимістю національного турніру в чоловічому баскетболі.
"Дніпро" вийшов до наступного раунду Кубка України / fbu.ua
Сьогодні відбулися три поєдинки в рамках 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу, повідомляє fbu.ua.
БК "Миколаїв" поступився на своєму паркеті одеській БІПА з рахунком 66:74. При цьому миколаївці впевнено виграли першу половину матчу, але потім зменшили оберти, а одесити, навпаки, здійснили ривок і в результаті святкували перемогу і вихід у наступне коло.
В двох інших зустрічах обійшлося без сенсацій: "Дніпро" на виїзді обіграв "Запоріжжя-ZOG", а "Черкаські Мавпи" впевнено розібралися з командою "Золотий вік" з Кропивницького.
"Запоріжжя-ZOG" - "Дніпро" - 68:83
"Золотий вік" - "Черкаські Мавпи" - 96:124
"Миколаїв" - БІПА - 66:74
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter