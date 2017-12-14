БІПА, "Дніпро" і "Черкаські мавпи" вийшли в наступний раунд Кубка країни з баскетболу

Сьогодні відбулися три поєдинки в рамках 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу, повідомляє fbu.ua.

БК "Миколаїв" поступився на своєму паркеті одеській БІПА з рахунком 66:74. При цьому миколаївці впевнено виграли першу половину матчу, але потім зменшили оберти, а одесити, навпаки, здійснили ривок і в результаті святкували перемогу і вихід у наступне коло.

В двох інших зустрічах обійшлося без сенсацій: "Дніпро" на виїзді обіграв "Запоріжжя-ZOG", а "Черкаські Мавпи" впевнено розібралися з командою "Золотий вік" з Кропивницького.

"Запоріжжя-ZOG" - "Дніпро" - 68:83

"Золотий вік" - "Черкаські Мавпи" - 96:124

"Миколаїв" - БІПА - 66:74