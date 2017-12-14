"Фінікс" українця Леня програв "Торонто", "Мілуокі" Боломбоя - "Нью-Орлеану" в НБА

У ніч на четвер у Національній баскетбольній асоціації відбулися дев'ять матчів регулярного чемпіонату, в яких "Фінікс Санс" українця Олексія Леня програв "Торонто Репторс", а "Мілуокі Бакс" з Джоелем Боломбоем у складі поступився "Нью Орлеанс Пеліканс", повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку Лэня 9 очок, 6 підбирань і 5 блок-шотів, а на рахунку Боломбоя 4 очки. Обидва українських легіонера не потрапили в стартові склади своїх команд.

НБА. Регулярний чемпіонат.

13 грудня.

Індіана – Оклахома-Сіті 95:100 (27:22, 19:29, 23:22, 26:27)

Індіана: Оладипо (19 + 5 підбирань + 6 передач), Богданович (15), Коллісон (14), Янг (11 + 10 підбирань + 7 перехоплень + 3 блок-шота), Тернер (9 + 3 блок-шота) – старт; Стівенсон (9 + 8 підбирань), Сабоніс (8 + 6 підбирань), Джозеф (7), Ті Джей Ліф (3).

Оклахома-Сіті: Адамс (23 + 13 підбирань), Абринес (14), Ентоні (12 + 5 підбирань), Джордж (12 + 5 передач), Уестбрук (10 + 17 підбирань + 12 передач + 5 втрат) – старт; Грант (9 + 6 підбирань + 3 блок-шота), Паттерсон (8), Хьюстис (5), Фелтон (4 + 6 передач), Фергюсон (3).

Орландо – Кліпперс 95:106 (24:13, 16:32, 28:29, 27:32)

Орландо: Сіммонс (20 + 6 підбирань + 8 передач), Хезонья (17 + 9 підбирань + 3 блок-шота), Вучевич (14 + 12 підбирань), Пейтон (13), Айванду (6) – старт; Мак (8), Огастін (7), Бийомбо (6 + 8 підборів), Спейтс (4).

Кліпперс: Джордан (16 + 20 підбирань), Вілсон (9), Ріверс (9), Теодосич (8 + 6 підбирань + 6 передач), Джонсон (2) – старт; Лу Вільямс (31 + 8 передач), Деккер (12), Харрелл (7), Еванс (6), Торнвелл (3), Сі Джей Вільямс (3).

Вашингтон – Мемфіс 93:87 (22:12, 19:17, 19:28, 33:30)

Вашингтон: Бив (18 + 7 передач), Портер (14 + 9 підбирань), Волл (13), Гортат (12 + 8 підбирань), Скотт (10 + 5 підбирань) – старт; Убре (11), Сміт (7), Мікс (5 + 7 підборів), Саторански (3).

Мемфіс: Харрісон (20 + 7 передач), Грін (15 + 15 підбирань), Газоль (15 + 10 підбирань), Парсонс (12 + 5 підбирань), Брукс (6) – старт; Енніс (7), Маклемор (7), Чалмерс (5), Мартін (0), Девіс (0).

Бостон – Денвер 124:118 (30:31, 38:28, 29:33, 27:26)

Бостон: Ірвінг (33 + 7 передач), Браун (26 + 5 підбирань), Бейнс (17 + 6 підбирань), Тейтум (15), Смарт (4) – старт; Ларкін (14), Тайс (8), Розир (7), Оджелей (0 + 5 підбирань).

Денвер: Харріс (36 + 6 передач), Мюррей (28 + 10 підбирань + 5 втрат), Пламли (15 + 6 підбирань), Чендлер (14 + 5 підбирань), Лайлс 99 + 6 підборів) – старт; Бізлі (8), Мудиай (5), Эрнангомес (2), Фарід (1 + 10 підбирань).

Майамі – Портленд 95:102 (33:21, 27:29, 19:20, 16:32)

Майамі: Уэйтерс (17), Драгіч (11 + 5 підбирань), Річардсон (11), Джонсон (10 + 10 полборов + 8 передач), Олиник (10 + 6 підбирань) – старт; Еллінгтон (24), Адебайо (12 + 7 підбирань), Вінслоу (0).

Портленд: Макколлум (28), Лиллард (18 + 6 передач), Аміну (15 + 13 підбирань), Тернер (10), Коллінз (9) – старт; Девіс (11 + 5 підбирань), Напьєр (9), Коннотон (2), Харклесс 90), Лэйман (0), Вонле (0).

Чикаго – Юта 103:100 (30:24, 19:24, 28:26, 26:26)

Чикаго: Миротич (29 + 9 підбирань), Лопес (16 + 5 передач + 3 блок-шота), Валентайн (13), Данн (13 + 7 підбирань + 8 передач), Холідей (12) – старт; Портіс (9 + 8 підбирань), Грант (7), Нваба (3 + 8 підборів), Ципзер (1).

Юта: Мітчелл (32 + 6 передач), Рубіо (14 + 6 підбирань + 5 втрат), Гобер (6 + 11 підбирань), Инглс (6 + 8 підбирань + 5 передач), Фейворс (2 + 10 підборів) – старт; Худ (15), Беркс (13 + 7 підбирань), Жеребко (9), Сефолоша (3), о'ніл (0).

Новий Орлеан – Мілуокі 115:108 (32:37, 30:26, 25:22, 28:23)

Новий Орлеан: Казінс (26 + 13 підбирань + 7 передач + 9 втрат), Девіс (25 + 10 підбирань), Мур (21 + 5 підбирань), Холідей (16 + 8 передач), Рондо (5) – старт; Міллер (9), Каннінгем (8), Рондо (5), Нельсон (5 + 7 передач), Ашик (0).

Мілуокі: Адетокумбо (32 + 9 підбирань), Міддлтон (15 + 5 підбирань + 10 передач), Хенсон (14 + 6 підбирань), Бледсоу (14 + 5 передач + 5 втрат), Пейтон II (6) – старт; Брогдон (11), Лиггинс (7), Вон (4), Боломбой (4), Макеров (1).

Фінікс – Торонто 109:115 (31:37, 21:21, 27:34, 30:23)

Фінікс: Монро (17 + 11 підбирань), Уоррен (17), Юліс (16 + 5 підбирань + 8 передач), Кріс (2), Джексон (2) – старт; Деніелс (32), Лень (9 + 6 підбирань + 5 блок-шотів), Джеймс (7 + 6 передач), Бендер (5), Хаус (2).

Торонто: ДеРозан (37 + 7 підбирань), Ібака (21 + 13 підбирань), Валанчюнас (20 + 11 підбирань), Лоурі (12 + 7 передач), Ануноби (9) – старт; Майлз (5), ВанВлит (5), Пелтль (4), Сиакам (2), Пауелл (0).Браун (0).

Х'юстон – Шарлотт 108:96 (38:23, 25:26, 28:20, 17:27)

Х'юстон: Кріс Пол (31 + 7 підбирань + 11 передач), Харден (21 + 8 передач), Аріза (13 + 6 підбирань), Капела (9 + 11 підбирань + 4 блок-шоти), Андерсон (5 + 5 підбирань) – старт; Гордон (17), Пі Джей Такер (5), Нене (5 + 6 підбирань), Мба а Муте (2), Браун (0), Чжоу (0), Блек (0).

Шарлотт: Ховард (26 + 18 підбирань + 3 блок-шота), Кідд-Гилкрист (18 + 11 підбирань), Вокер (13 + 5 підбирань), Батюм (9 + 9 підбирань), Вільямс (4) – старт; Лемб (9), Камінські (8), Монк (6), Грем (2), Бейкон (1), Картер-Вільямс (0 + 5 підбирань), о'брайан (0), Матианг (0).