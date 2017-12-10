Лідер баскетбольної Суперліги "Дніпро" здобув восьму перемогу поспіль, обігравши "Запоріжжя"

Відбулися три матчі української баскетбольної Суперліги. Лідер першості «Дніпро» здобув восьму поспіль перемогу в чемпіонаті, обігравши на своєму паркеті одного з аутсайдерів – «Запоріжжя», повідомляє офіційний сайт змагань. У першій половині команда Дениса Журавльова досить впевнено повела в рахунку і контролювала ситуацію на паркеті, однак після перерви запоріжці почали атакувати з найкращим відсотком попадання, а «Дніпро» припинив домінувати на щитах.

Поступово «Запоріжжя» почало скорочувати відрив і в кінцівці зрівняло рахунок. Проте навіть до овертайму гостям дотягнути не вдалося, оскільки «Дніпро» відразу після цього знову вийшов вперед завдяки влучному триочковому Дмитра Глєбова. Як виявилося, цей кидок став ключовим у цій зустрічі. 89:86 – «Дніпро» виграв 13-й матч з 14-ти в чемпіонаті України.

В інших матчах віце-чемпіон України южненський «Хімік» продовжив свою переможну серію, здобувши на своєму паркеті важку перемогу над БІПою, а «Миколаїв» у Харкові обіграв місцевий «Політехнік».

«Дніпро» — «Запоріжжя» 89:86 (30:18, 21:24, 25:21, 13:23)

«Дніпро»: Вільховецький (6 + 4 передачі), Мішула (17 + 4 передачі), Ревзін (20 + 5 підбирань), Глєбов (3 + 6 передач + 5 втрат), Тимофієнко (19 + 13 підбирань + 5 передач) — старт; Шундель, Закурдаєв (10 + 6 підбирань + 4 передачі), Санон, Шевченко (12), Мироненко (2)

«Запоріжжя»: Кожем'якін (12 + 5 підбирань + 4 передачі), Теряник (2), Кондраков (5), Нікітін (11), Ясиненко (14) — старт; Буц (3), Анісімов (5 + 9 підбирань), Овдєєнко (9), Ворник (5), Щепкін (12 + 5 передач), Ткачук (8 + 6 передач)

«Хімік» — БІПА 71:64 (22:17, 15:22, 13:18, 21:7)

«Хімік»: Колтер (15 + 4 передачі), Марченко (2), Еріанс (6), Павлов (8 + 6 підбирань), Петров (18 + 14 підбирань) — старт; Мальчевський (8 + 7 підбирань), Антипов (2), Сидоров (12).

БІПА: Артамонов (9 + 5 передач), Бєліков (13 + 5 підбирань), Ефіанайі (18 + 8 підбирань), Кривцов (2 + 6 підбирань), Тищенко (8 + 8 підбирань) — старт; Луценко (5), Алфьоров (3), Ходов, Тихонов (6 + 6 підбирань), Волчанов.

«Політехнік» — МБК «Миколаїв» 66:74 (8:19, 24:25, 21:15, 15:15)

«Політехнік»: Козлов (15 + 6 передач), Барнс (11 + 6 підбирань), Тарасенко (0), Рочняк (18 + 8 підбирань), Вуйович (6 + 6 підбирань) — старт; Кузнєцов (8), Йованович (3), Остоджич (7 + 6 підбирань), Рудаков (0).

«Миколаїв»: Тонченко (4), Шостуха (9 + 5 підбирань), Носков (11), Онуфрієв (10), Кушніров (15 + 15 підбирань) — старт; Іванов (16), Анікієнко (7 + 5 підбирань), Попов (2 + 8 передач + 5 втрат), Давидюк (0), Мусієнко (0).