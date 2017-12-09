"Будівельник" обіграв "Черкаські Мавпи" в овертаймі матчу баскетбольної Суперліги

В Черкассах завершився центральний матч чергового ігрового дня чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в якому "Черкаські Мавпи" приймали столичний "Будівельник" і не зуміли дотиснути соперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком

Кияни програвали протягом всього матчу. Перша чверть завершилася з рахунком 25:18, другу команди звели внічию - 20:20, третю кияни виграли трохи скоротивши відставання в загальному рахунку - 12:16, а в четвертому, на останніх секундах, вирівняли становище 19:22.

Нарешті, в овертаймі кияни дотиснули соперника - 7:13 й 83:89 в загальному рахунку.

Найрезультативнішим гравцем матчу став американський легіонер "Будівельника" Генрі Ллойд Дугат, на рахунку якого 29 очок.

Суперліга.

9 грудня.

Черкаські Мавпи - Будівельник 83:89 ОТ (25:18, 20:20 12:16 19:22, 7:13)

Мавпи: Бояркіна (7 + 4 передачі), Кольченко (21 + 7 підбирань), Конєв (4), Липовцев (7), Джефферсон (13 + 13 підбирань + 3 перехоплення) - старт; Кобець (14), Девіс (11 + 6 підбирань), Беллфілд (4 + 4 передачі), Джурич (0).

Будівельник: Дугат (29 + 6 підбирань + 5 втрат), Отверченко (16 + 5 підбирань), Крутоус (10 + 6 підбирань), Вінтоняк (2), Анісімов (15 + 5 підбирань) - старт; Зотов (8), Конате (4), Дроздов (3 + 5 підбирань), Сандул (2), Брістол (0), Місяць (0).

8 грудня

Дніпро - МБК Миколаїв 102: 80 (30:21, 27:16, 35:20, 10:23)

Дніпро: Вільховецький 4 + 9 передач, Мішула 26 + 7 передач, Ревзін 9 + 8 підбирань + 4 перехоплення, Глєбов 12, Тимофеєнко 22 + 8 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення - старт; Шундель 4, Закурдаєв 9, Санон 3, Шевченко 3 + 7 підбирань, Мироненко 10.

Миколаїв: Тонченко 0 + 4 передачі, Шостуха 7, Носков 11, Онуфрієв 8, Кушніров 10 + 12 підбирань + 4 передачі - старт; Іванов 7 Анікієнко 4 + 10 підбирань, Давидюк 7 + 6 підбирань, Бобров 6 Мусієнко 7 Попов 13 - 5 втрат.

Політехнік - Запоріжжя-ZOG 76:84 (26:27, 16:18, 9:23, 25:16)

Політехнік: Йованович 24 + 4 передачі, Козлов 6, Барнс 11 + 7 передач, Рочняк 13 + 6 підбирань, Вуйович - старт; Рудаков 2, Кузнецов, Тарасенко 4 + 8 підбирань, Остоджіч 0 + 4 підбирання

Запоріжжя-ZOG: Ткачук 17 + 4 підбирання + 6 передач, Щепкін 21, Овдеєнко 8 + 4 передачі, Нікітін 6, Анісімов 9 + 5 підбирань - старт; Буц 10 + 6 підбирань, Ворнік 3, Кожем'якін 6, Кондраков 4