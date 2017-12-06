"Фінікс" українця Леня програв "Торонто" в черговому матчі регулярного чемпіонату НБА

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі, в одному з яких "Фінікс Санс" з українцем Олексієм Ленєм у складі програв "Торонто Репторс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч у Торонто завершився з рахунком 126:113.

На рахунку Лєня 14 очок і 7 підбирань.

НБА. Регулярний чемпіонат.

5 грудня.

Торонто – Фінікс 126:113 (36:23, 19:23, 42:33, 29:34)

Торонто: ДеРозан (20 + 7 підбирань + 8 передач), Лоурі (20 + 6 підбирань + 10 передач), Ібака (19 + 6 підбирань), Ануноби (16), Валанчюнас (4 + 8 підборів) – старт; Майлз (15), Пелтль (13 + 5 підбирань), ВанВлит (13 + 6 передач), Пауелл (4), Сиакам (2 + 6 підбирань), Браун (0), Макканни (0).

Фінікс: Букер (19 + 5 підбирань + 8 передач), Уоррен (11), Монро (11 + 10 підбирань), Юліс (5), Кріс (5) – старт; Лєнь (14 + 7 підбирань), Джексон (13), Деніелс (13), Дедлі (12 + 5 підбирань), Джеймс (10), Бендер (0).

Оклахома-Сіті – Юта 100:94 (19:28, 20:19, 29:33, 32:14)

Оклахома: Уестбрук (34 + 13 підбирань + 14 передач + 7 втрат), Джордж (21 + 6 втрат), Адамс (20 + 9 підбирань), Ентоні (14 + 8 підбирань), Робертсон (4) – старт; Грант (3), Абринес (2), Паттерсон (2 + 5 підбирань), Фелтон (0).

Юта: Мітчелл (31 + 5 перехоплень + 5 втрат), Инглс (16), Фейворс (9 + 6 підбирань), Рубіо (7), Гобер (5 6 підборів) – старт; Беркс (11 + 5 передач), Сефелоша (11 + 8 підбирань), Жеребко (4), о'ніл (0), Юдо (0).

Портленд – Вашингтон 92:106 (22:24, 15:27, 29:28, 26:27)

Портленд: Лиллард (30 + 8 підбирань + 9 передач), Аміну (17 + 6 підбирань), Нуркич (15 + 9 підбирань + 3 блок-шота), Макколлум (14 + 6 підбирань), Харклесс (3) – старт; Тернер (3), Коннотон (3), Нарьер (3), Вонле (2 + 6 підбирань), Ленард (2), Девіс (0), Коллінз (0).

Вашингтон: Бив (51), Морріс (8), Фрейзер (7), Гортат (4 + 7 підбирань + 7 передач), Портер (2 + 10 підборів) – старт; Убре (14 + 5 перехоплень), Скотт (10 + 7 підбирань), Саторански (7), Маинми (2), Мікс (1).