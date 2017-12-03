"Дніпро" впевнено переграв "Будівельник" у центральному матчі Суперліги з баскетболу

Сьогодні відбулися два поєдинки в рамках української баскетбольної Суперліги. В центральній грі туру "Дніпро" здобув домашню перемогу над "Будівельником" і закріпився в статусі лідера турнірної таблиці.

Крім того, "Політехнік" на рідному паркеті не впорався з "Черкаськими Мавпами", повідомляє офіційний сайт змагань.

Дніпро – Будівельник 82:59 (24:23, 19:17, 24:8, 15:11)

Дніпро: Глєбов (22 + 6 підбирань + 6 передач), Тимофієнко (18), Ревзін (10 + 5 підбирань), Мишула (8 + 5 передач + 4 втрати), Вільховецький (0 + 3 передачі) – старт; Шундель (9 + 4 передачі), Санон (8), Шевченко (7 + 7 підбирань), Закурдаєв (0), Мироненко (0).

Будівельник: Дугат (22), Отверченко (13 + 5 підбирань + 5 передач), Анісімов (6), Місяць (5), Крутоус (4 + 9 підбирань + 3 перехоплення) – старт; Зотов (7 + 4 втрати), Сандул (2 + 5 підбирань), Дроздов (0), Брістол (0).

Політехнік — Черкаські Мавпи 83:92 (20:27, 19:19, 27:26, 17:20)

Політехнік: Йованович (11), Козлов (15 + 10 передач), Тарасенко (9), Рочняк (9), Вуйович (23 + 5 підбирань) — старт; Барнс (9 + 7 підбирань + 6 втрат), Остоджич (3), Рудаков (2), Кузнєцов (2).

Черкаські Мавпи: Бояркін (8 + 5 передач), Кольченко (11 + 5 передач), Конєв (8 + 4 перехоплення), Липовцев (5), Джефферсон (23 + 8 підбирань) — старт; Кобець (21 + 4 передачі), Ткаченко (4), Джурич (4), Девіс (4), Беллфілд (4 + 5 передач).