"Хімік" на виїзді переміг "Запоріжжя-ZOG", "Миколаів" розтрощив одеську "БІПА" в матчах баскетбольної Суперліги

В суботу відбулися два матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в яких перемоги здобули южненський "Хімік" та "Миколаїв" повідомляє офіційний сайт змагань.

"Хімік" на виїзді переміг "Запоріжжя-ZOG" з перевагою "+20". У свою чергу, "Миколаїв" розтрощив одеську "БІПу" у домашьному матчі з перевагою в 32 очки.

Суперліга. Регулярний чемпіонат.

2 грудня.

Запоріжжя-ZOG - Хімік 58:78 (15:24 16:12, 10:15 17:27)

Запоріжжя-ZOG: Ткачук 5 + 10 передач - 4 втрати, Щепкін 21 + 7 підбирань, Овдеєнко 5, Нікітін 4 + 7 підбирань, Буц 4 - старт; Анісімов 14 + 6 підбирань + 3 блок-шота, Кожем'якін 3, Ворник 2 + 5 підбирань

Хімік: Колтер 12 + 6 передач, Марченко 13, Еріенс 2, Павлов 13, Петров 15 + 14 підбирань - старт; Рябчук 9 + 6 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення, Антипов 6, Мальчевський 5, Сидоров 3

Миколаїв - БІПА 83:51 (22:15, 28:12, 19:13, 14:11)

Миколаїв: Тонченко 10 + 7 передач, Шостуха 9 + 5 підбирань, Носков 14 + 5 підбирань + 4 перехоплення - 4 втрати, Онуфрієв 11, Кушніров 4 - старт; Анікієнко 6 + 9 підбирань + 2 блок-шота, Давидюк (13 + 5 підбирань, Мусієнко 5, Д. Бобров 2, Попов 9 + 4 передачі

БІПА: Артамонов 4 + 7 передач, Луценко 7, Бєліков 10 + 5 підбирань - 4 втрати, Кривцов 5 + 3 блок-шота, Тищенко 7 - старт; Алфьоров 2, Ходов 3, Тихонов 7 підбирань, Воєвода 7, Волчанов 2, Балабан 2, Ефіанайі 2