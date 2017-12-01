"Будівельник" тв "Дніпро" виграли чергові матчі баскетбольної Суперліги

В п'ятницю відбулися два матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в яких чергові перемоги здобули київський "Будівельник" та "Дніпро", повідомляє офіційний сайт змагань.

Харківський "Політехнік" в рідних стінах не зумів нав'язати боротьбу чинному чемпіону країни "Будівельнику". У свою чергу, "Дніпро" розгромно переміг у домашньому матчі "Черкаські Мавпи".

Суперліга. Регулярний чемпіонат.

1 грудня.

БК «Політехнік» - БК «Будівельник» 81:96 (14:26, 16:25, 24:19, 27:26)

БК «Політехнік»: Барнс - 25оч; Рочняк - 14оч, 7пб.

БК «Будівельник»: Отверченко - 21оч; Дугат - 17оч.

Дніпро – Черкаські Мавпи – 93:60 (19:9, 31:6, 24:27, 19:18)

Дніпро: Вільховецький 12о+2пд+3пр, Ревзін 4пд+3пр, Тимофеєнко 17о+8пд+4пр, Глєбов 6о+7пд+1пр, Мішула 25о+6пд+5пр; Шундель 11о+2пд+6пр, Закурдаєв 2о+2пд+1пр, Санон 11о+2пр, Шевченко 4о+8пд, Мироненко 5о+5пд+1пр.

Черкаські Мавпи: Конєв 8о+10пд, Кольченко 10о+1пр, Липовцев 2о+2пд+4пр, Джефферсон 7о+3пд, Беллфілд 4пд+7пр; Кобець 5о+1пд+1пр, Русол 3о, Ткаченко 6о+5пд+2пр, Бояркін 2о+2пд+1пр, Джурич 4о+1пд, Девіс 13о+14пд.