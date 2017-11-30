"Миколаїв" завдав "Хіміку" п’ятої поразки у сезоні баскетбольної Суперліги

В Южному та Запоріжжі відбулися матчі чемпіоната України з баскетболусеред команд Суперліги, в якому "Хімік" програв на виіздї "Миколаєву", а "Запоріжжя" програло одеській "БІПА", повідомляє офіційний сайт змагань.

"Миколаїв" завдав "Хіміку" п’ятої поразки у сезоні.

Миколаїв – Хімік 76:67 (22:23, 16:19, 24:8, 14:17)

Миколаїв: Тонченко 5 + 5 підбирань + 7 передач, Шостуха 8 + 3 перехоплення - 6 втрат, Попов 7 - 4 втрати, Онуфрієв 13 + 2 блок-шота, Кушніров 20 + 11 підбирань - старт; Носков 12 + 6 підбирань, Анікієнко 6 + 5 підбирань + 2 блок-шота, Давидюк 5 + 7 підбирань

Хімік: Колтер 17 + 3 перехоплення, Рябчук 4, Еріенс 7 + 9 підбирань, Павлов 4, Петров 11 + 2 блок-шоти - старт; Мальчевський 9, Сидоров 6, Антипов 6, Лав 3

У свою чергу, БІПА на виїзді перемогла Запоріжжя-ZOG.

Запоріжжя-ZOG – БІПА 59:67 (16:18, 12:20, 9:11, 22:18)

Запоріжжя-ZOG: Ткачук, Щепкін 15, Овдеєнко 10 + 8 підбирань, Нікітін 3, Буц 2 + 7 підбирань - старт; Ворнік 15, Кожем'якін 9, Анісімов 3, Ясиненко 2

БІПА: Артамонов 13 + 8 підбирань + 4 передачі - 4 втрати, Луценко 13, Ефіанаі 15 + 3 перехоплення, Кривцов 4 + 7 підбирань, Тищенко 5 + 9 підборів - старт; Волчанов 8, Тихонов 4, Бєліков 3 + 8 підбирань, Алфьоров 2