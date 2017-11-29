Михайлюк набрав 15 очок у переможному матчі "Канзасу" над "Толедо" в NCAA

Український баскетболіст Святослав Михайлюк допоміг своїй команді університету Канзасу здобути розгромну перемогу над Толедо в черговому матчі регулярного чемпіонату NCAA, повідомляє Isport.

Гра завершилася з рахунком 96:58.

Читайте такожУкраїнський баскетболіст встановив унікальний рекорд в NCAAУкраїнець зробив значний внесок в успіх своєї команди, проявивши себе як відмінний снайпер. Вийшовши у старті, Михайлюк набрав 15 очок (0/4 двоочкових, 5/6 триочкових), зробив 4 підбирання (1 в нападі), віддав 2 передачі і зробив 1 перехоплення при 2 втратах і 1 фолі. Гравець провів на майданчику 30 хвилин.

Зазначимо, що Канзас здобув вже шосту перемогу зі старту сезону. Середні показники Михайлюка в шести матчах становлять 18,2 очка при точності в 51% з гри (56% із-за дуги).