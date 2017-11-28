Український баскетболіст встановив унікальний рекорд в NCAA
18:09, 28 листопада 2017Баскетбол
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Михайлюк набрав 94 очки протягом перших п`яти матчів.
Михайлюк встановив рекорд NCAA / ffu.org.ua
Український атакуючий захисник команди студентської ліги США "Канзас Джейхоукс" Святослав Михайлюк встановив унікальне досягнення в NCAA, повідомляє Федерація баскетболу України з посиланням на kansascity.com.
У п’яти стартових матчах сезону Михайлюк набрав 94 очка, допустивши при цьому лише дві втрати.
Українець став першим у студентській лізі американського баскетболу, кому вдалося набрати понад 90 очок, допустивши при цьому менше чотирьох втрат.
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