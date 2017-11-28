Український баскетболіст встановив унікальний рекорд в NCAA

Український атакуючий захисник команди студентської ліги США "Канзас Джейхоукс" Святослав Михайлюк встановив унікальне досягнення в NCAA, повідомляє Федерація баскетболу України з посиланням на kansascity.com.

У п’яти стартових матчах сезону Михайлюк набрав 94 очка, допустивши при цьому лише дві втрати.

Українець став першим у студентській лізі американського баскетболу, кому вдалося набрати понад 90 очок, допустивши при цьому менше чотирьох втрат.