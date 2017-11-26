Збірна України з баскетболу поступилася вдома Туреччині в кваліфікації ЧС-2019

У київському Палаці спорту відбувся поєдинок в рамках кваліфікації ЧС-2019 з баскетболу між збірними України та Туреччини.

Підопічні Євгена Мурзіна поступилися команді гостей з рахунком 60:67.

Поєдинок проходив у рівній боротьбі. Першу чверть з перевагою у 4 очки виграли турки, але у другій українська збірна відповіла практично симетрично, вигравши 5 балів. Все вирішилося в четвертому періоді. Українська команда до кінця боролася за перемогу, але в результаті поступилася.

Україна – Туреччина– 60:67 (12:16, 16:11, 15:15, 17:25)

Україна: Лукашов (3 + 5 підбирань + 5 передач – 4 втрати), Рябчук, Гладир (20 + 7 підбирань), Бобров (4), Кравцов (10 + 6 підбирань) – старт; Пустозвонов (4), Липовий (8), Зайцев (5), Пустовий (6), Мишула.

Туреччина: Ерміш (10 + 8 передач + 3 перехоплення – 4 втрати), Махмутоглу (2), Бирсен (7 + 6 підбирань), Тюренн (9 + 5 підбирань), Шанлі (14 + 5 підбирань) – старт; Балбай, Батук (2), Алдемир (5 + 5 підбирань), Гечим (15), Кексал (3).

Нагадаємо, це другий матч збірної України у відборі ЧС-2019.

У першому поєдинку Україна обіграла Швецію (84:76), а Туреччина – Латвію (86:73).

Нагадаємо, в наступний раунд кваліфікації вийдуть три команди з кожної групи. Перший раунд відбору буде тривати до липня 2018 року. Наступні матчі збірна України проведе у лютому.