Збірна України з баскетболу обіграла команду Швеції на старті відбору ЧС-2019

У Норчепінгу (Швеція) чоловіча збірна України з баскетболу виграла перший матч відбору Чемпіонату світу-2019 у команди Швеції, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 76:84.

Українці мали перевагу в першій половині гри, а вирішальною в цьому матчі стала друга чверть.

Гості з мінімальною перевагою виграли стартову 10-хвилинку - 22:25, а в другому періоді буквально розгромили скандинавів - 12:28.

Після перерви шведи спробували наздогнати збірну України, але переваги в 19 очок вистачило команді Євгена Мурзіна. Третю чверть господарі виграли з рахунком 19:16, а четверту - 23:15.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став В'ячеслав Кравцов, на рахунку якого 16 очок.

В іншому матчі Групи В збірна Туреччини на своєму майданчику обіграла команду Латвії з рахунком 85:73.

У 2-му турі основного турніру відбору ЧС-2019, 26 листопада, зустрінуться Латвія - Швеція і Україна - Туреччина. Матч лідерів групи пройде в неділю в столичному Палаці спорту. Початок гри - о 18.00.

Згідно з регламентом турніру, в 2-й раунд кваліфікації проходять 3 кращі команди групи з 4-х.