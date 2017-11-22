Росія відмовилася проводити ЧС з баскетболу у відповідь на допінг-скандали

Росія відкликала свою заявку на проведення чемпіонату світу з баскетболу 2023 року у відповідь на допінг-скандали. Про це заявили в прес-службі Російської федерації баскетболу (РФБ) з посиланням на президента Андрія Кириленка.

«Враховуючи негативне ставлення світової спортивної спільноти до російських атлетів і до вітчизняного спорту в цілому, ми прийняли рішення відмовитися від подальшої боротьби за право проведення ЧС. Ми виконали великий обсяг роботи і отримали хороший досвід», — сказав Кириленко.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний олімпійський комітет позбавив російських скелетоністов Олександра Третьякова і Олену Нікітіну золотої і бронзової медалей Олімпійських ігор 2014 року в Сочі. В результаті цього Росія опустилася на друге місце за кількістю медалей на ОІ-2014.