Форвард збірної України з баскетболу Пустозвонов підсилить команду перед стартом відбору на ЧС-2019

Форвард фарм-клубу «Клівленда» «Кантон Чардж» Максим Пустозвонов приєднається до збірної України 22 листопада.

Про це повідомляє Xsport.

Клуб українця, який виступає в американській D-Лізі, відпустив форварда в національну команду на матчі відбору до чемпіонату світу-2019.

Вже в обід, 22 листопада він прилетить у Київ і приєднається до табору збірної України. Раніше тренер команди Євген Мурзін також повідомляв, що Максим буде в складі на матчі кваліфікації.

Нагадаємо, що 24 листопада команда Євгена Мурзіна зіграє на виїзді проти Швеції, а 26-го у київському «Палаці Спорту» Україна зіграє проти Туреччини. Це будуть стартові матчі "синьо-жовтих" в рамках кваліфікації ЧС-2019.