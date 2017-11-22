"Лейкерс" виграв у "Чикаго" в єдиному матчі дня в НБА

У ніч на середу відбувся один матч Національної баскетбольної ліги, в якому "Лос-Анджелес Лейкерс" обіграв "Чикаго Буллс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Доля матчу була вирішена у другій половині гри, коли "Лейкерс" буквально розгромив суперника в обох 12-хвилинках - 30:19 і 31:19.

А кращим гравцем матчу став форвард "Лейкерс" Кайл Кузма, який набрав 22 очки.

НБА. Регулярний чемпіонат.

21 листопада.

Лейкерс – Чикаго 103:94 (23:27, 19:29, 30:19, 31:19)

Лейкерс: Кузма (22), Колдуелл-Поуп (21 + 9 підбирань), Інгрем (17), Ball (8 + 13 підбирань), Лопес (4 + 9 підбирань) – старт; Кларксон (12), Рендл (10 + 10 підбирань), Харт (5), Зубац (2), Брюер (2).

Чикаго: Валентайн (17 + 9 підбирань), Лопес (14), Маркканен (13 + 14 підбирань), Данн (12 + 6 передач), Холідей (10 + 10 підбирань) – старт; Блэйкни (15), Портіс (8 + 9 підбирань), Грант (5), Фелисио (0).