"Дніпро" у баскетбольній Суперлізі обіграв "Хімік" і вийшов на перше місце

Відбувся поєдинок української баскетбольної Суперліги, в якому "Дніпро" приймав южненський "Хімік". Команди зустрічалися вдруге за останні 10 днів, і знову сильнішими виявилися дніпряни, які засмутили одного з головних конкурентів у боротьбі за чемпіонство.

"Дніпро" провів гру більш зібрано і не дав "Хіміку" скористатися досить солідною перевагою в габаритах. Лише на початку третьої чверті господарі дозволили супернику здійснити ривок, завдяки якому южненці скоротили відставання в рахунку до -3, але на більше гостей не вистачило.

Найрезультативнішими у поєдинку стали Тимофеєнко ("Дніпро") і Колтер ("Хімік"), які набрали по 17 очок.

"Дніпро" — "Хімік" - 78:65 (20:13, 24:18, 15:20, 19:14)

Перемога над "Хіміком" дала "Дніпру" можливість вийти на перше місце в Суперлізі за набраними очками - тепер дніпряни випереджають київський "Будівельник" на один бал. "Хімік", який зіграв всього сім ігор, за набраними очками замикає таблицю, але має три матчі в запасі.