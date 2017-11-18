Тренерський штаб збірної України з баскетболу оприлюднив склад на матчі зі Швецією і Туреччиною

Тренерський штаб національної збірної України з баскетболу оприлюднив список гравців на перші матчі відбіркового циклу ЧС-2019, повідомляє Федерація баскетболу України.

Список із 14 гравців, які наступного тижня розпочнуть підготовку до кваліфікаційних матчів на Чемпіонат Світу значною мірою співпадає із складом збірної на ЄвроБаскеті 2017:

1. В'ячеслав Бобров "П'єно Жвайгздес" (Литва), перші тренери - Бордейчук Сергій, Івлєва Олександра

2. Сергій Гладир "АС Монако" (Франція), перший тренер - Олександр Шнейдер;

3. Ігор Зайцев "Роса Радом" (Польща) - перший тренер - Людмила Коваль;

4. Олександр Кольченко "Черкаські Мавпи", перші тренери - Яковенко Олександр; М'якиніна Світлана;

5. Володимир Конєв "Черкаські Мавпи", перший тренер - Сергій Маренич

6. Максим Корнієнко "Ювентус" (Литва) перші тренери - Марина Гарбуз/Віктор Гарбуз

7. В'ячеслав Кравцов "Ескішехір" (Туреччина), перший тренер - Сергій Комаров

8. Олександр Липовий "Промітеас"(Греція), перший тренер - Людмила Покровенко

9. Денис Лукашов "Вітаутас" (Литва), перший тренер - Ірина Насєдкіна

10. Олександр Мішула "Дніпро", перші тренери - Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва

11. Руслан Отверченко "Будівельник", перший тренер - Олексій Діберт

12. В'ячеслав Петров "Хімік", перший тренер - Владислав Янакі;

13. Артем Пустовий "Обрадойро" (Іспанія), тренер - Валерій Зарецький

14. Олександр Рябчук "Хімік", перший тренер - Олексій Діберт

Більш відчутних змін зазнав тренерський штаб, тепер крім Олександра Лохманчука (який був і у попередньому складі) Євгену Мурзіну будуть допомагати Олександр Ворона, Максим Міхельсон і Вадим Пудзирей.

Перше тренування збірної заплановане на вечір понеділка 20. листопада. Місцем підготовки до важливих матчів було обрано київський Палац Спорту. Також наступного тижня буде відбуватися низка медіа заходів у тому числі і відкрите для представників ЗМІ тренування збірної. У четвер 23 листопада збірна відлетить до Стокгольма на матч проти збірної Швеції (24 листопада, п`ятниця), а 26 листопада прийматиме у київському Палаці Спорту збірну Туреччини.