Помер знаменитий український баскетболіст Олександр Сальников
16:40, 17 листопада 2017Баскетбол
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У складі збірної СРСР гравець вигравав чемпіонати світу та Європи, а також бронзові медалі Ігор Монреаль-1976 і Москва-1980.
Останні роки життя Сальников провів у Дніпрі / dnipro.ua
Сьогодні на 69-му році помер відомий український і радянський баскетболіст Олександр Сальников, повідомляє офіційний сайт баскетбольного клубу "Дніпро".
"Сальников запам'ятався як один із найсильніших снайперів свого покоління. Йому належить рекорд чемпіонатів СРСР за кількістю очок, набраних в одному матчі – 66", - йдеться в повідомленні.
За свою кар'єру Олександр Сальников двічі ставав бронзовим призером Олімпійських ігор, чемпіоном і срібним призером чемпіонату світу, чемпіоном і володарем срібних медалей чемпіонату Європи, триразовим володарем Міжконтинентального кубка, срібним і бронзовим призером чемпіонату СРСР.
В українських клубах гравець виступав за київські СКА і "Будівельник".
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