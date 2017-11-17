Помер знаменитий український баскетболіст Олександр Сальников

Сьогодні на 69-му році помер відомий український і радянський баскетболіст Олександр Сальников, повідомляє офіційний сайт баскетбольного клубу "Дніпро".

"Сальников запам'ятався як один із найсильніших снайперів свого покоління. Йому належить рекорд чемпіонатів СРСР за кількістю очок, набраних в одному матчі – 66", - йдеться в повідомленні.

За свою кар'єру Олександр Сальников двічі ставав бронзовим призером Олімпійських ігор, чемпіоном і срібним призером чемпіонату світу, чемпіоном і володарем срібних медалей чемпіонату Європи, триразовим володарем Міжконтинентального кубка, срібним і бронзовим призером чемпіонату СРСР.

В українських клубах гравець виступав за київські СКА і "Будівельник".