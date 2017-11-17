Матч баскетбольної Суперліги "Будівельник" - "Миколаїв-ЦОП" міг бути договірним

До поєдинку чемпіонату України Суперліга Парі-Матч між командами "Будівельник" (Київ) та "Миколаїв-ЦОП" була прикута увага компанії Федербет. Власне, надійшло повідомлення про аномальну кількість ставок та їх розмір, які були здійснені впродовж години до початку гри, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Напередодні в офісі ФБУ відбулася зустріч за участі її Генерального секретаря Володимира Драбіковського та Генерального директора компанії Федербет Франческо Баранкою, який також є головою Комітету Федерації футболу України з етики та чесної гри.

Федербет – міжнародна неприбуткова організація, метою якої є як представництво та захист інтересів усіх операторів і споживачів на ігровому ринку, так і боротьба проти корупції в спорті.

Пана Баранку запрошено до ФБУ для проведення консультацій з приводу активності гравців навколо цієї гри чемпіонату.

Наразі ФБУ веде переговори щодо співробітництва з Федербет. Планується, що пан Баранка очолить проект з боротьби з корупцією в українському баскетболі.