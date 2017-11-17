"Фінікс Санс" українця Леня програв лідеру Західної конференції НБА "Хьюстону"

У ніч на п'ятницю в Національній баскетбольній асоціації відбулися два матчі, в центральному з яких лідер Сходу "Ботсон Селтікс" обіграв першу команду Заходу "Голден Стейт Ворріорз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Цією поразкою "Ворріорз" скористався "Х'юстон Рокетс", який розгромив "Фінікс Санс" з українцем Олексієм Ленем в складі і вийшов на 1-е місце в Західній конференції.

Олексій Лень у матчі "Фінікса" з "Х'юстоном" набрав 9 очок.

НБА. Регулярний чемпіонат.

17 листопада.

Бостон – Голден Стейт 92:88 (18:28, 24:19, 26:21, 24:20)

Бостон: Браун (22), Хорфорд (18), Ірвінг (16), Тейтум (12), Морріс (12) – старт; Розир (5), Бейнс (5), Оджелей (2), Смарт (1), Аллен, Берд, Ларкін, Хейворд, Тайс, Надер, Ябуселе.

Голден Стейт: Дюрант (24), Томпсон (13), Грін (11), Каррі (9), Пачулія (6) – старт; Игуодала (8), Янг (7), Вест (6), Лівінгстон (2), Касспи (2), Макгі, Буше, Джонс, Кук, Луні, Маккоу, Белл.

Фінікс – Х'юстон 116:142 (23:45, 42:45, 26:30, 25:22)

Фінікс: Монро (20), Букер (18), Уоррен (14), Юліс (8), Кріс (5) – старт; Деніелс (23), Джексон (16), Лень (9), Джеймс (3), Бендер, Пітерс, Вільямс, Чендлер, Джонс, Найт, Дадлі.

Х'юстон: Харден (48), Андерсон (24), Капела (12), Аріза (11), Підлога (11) – старт; Гордон (13), Іларіу (10), Такер (8), Браун (3), Блек (2), Онуаку, Ци, Джексон, Т. Вільямс, Уебер, Мба-а-Муте.