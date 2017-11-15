Жіноча збірна України розгромила Болгарію в матчі відбору Євробаскету-2019

У київському Палаці спорту завершився матч 2-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2019 з баскетболу серед жіночих команд, в якому збірна України розгромила команду Болгарії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 94:44.

Українки, які ще до гри вважалися явними фаворитами матчу, в процесі поєдинку лише підтвердили своє лідерство.

Наші баскетболістки мали перевагу впродовж усього матчу, вигравши кожну з чвертей - 23:16, 29:9, 23:6 і 19:13.

Найрезультативнішим гравцем нашої команди в цьому матчі стала Аліна Ягупова, на рахунку якої 41 очко.

Таким чином, збірна України здобула другу перемогу в двох матчах на старті відбору Євробаскету-2019 і стала одноосібним лідером турнірної таблиці на даний момент.

Пізніше ввечері сьогодні свій матч проведуть дві інші команди квартету F - збірні Іспанії та Нідерландів.