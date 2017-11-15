"Х'юстон" поступився "Торонто", "Сан-Антоніо" обіграв "Даллас" в НБА

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися чергові матчі, повідомляє офіційний сайт турніру. "Даллас" не впорався вдома у грі проти "Сан-Антоніо" - поразка 91:97. В інших матчах господарі також зазнали невдачі - "Бруклін" поступився "Бостону", а "Х'юстон" капітулював перед "Торонто".

Бруклін – Бостон 102:109 (21:30, 31:22, 19:28, 31:29)

Бруклін: Холліс-Джефферсон (16 + 9 підбирань), Кребб (15), Динуідді (12 + 11 передач), Букер (12 + 8 підбирань), Керолл (9 + 7 підбирань) – старт; Харріс (19), ЛеВерт (15), Аллен (2), Мозгов (2), Ейсі (0), Вайтхад (0).

Бостон: Ірвінг (25), Морріс (21 + 10 підбирань), Хорфорд (17 + 11 підбирань), Тейтум (19), Браун (14) – старт; Смарт (6), Тайс (3 + 7 підбирань), Оджелей (2), Ларкін (2), Розир (0), Бейнс (0).

Х'юстон – Торонто 113:129 (33:31, 31:45, 30:27, 19:26)

Х'юстон: Харден (38 + 6 підбирань + 11 передач + 9 втрат), Аріза (20 + 8 пдборов), Гордон (12), Капела (11 + 11 підбирань), Андерсон (9 + 8 підбирань) – старт; Блек (13 + 7 підбирань), Мба а Муте (9), Браун (1), Такер (0), Джексон (0), Чжоу (0).

Торонто: ДеРозан (27 + 6 підбирань), Лоурі (19 + 10 передач), Анунобі (16), Валанчюнас (12 + 7 підбирань), Ібака (5) – старт; Майлз (19), Райт (14), ВанВліт (8), Пелтль (7), Сіакам (2), Ногейра (0), Маккінні (0).

Даллас, Сан – Антоніо 91:97 (16:17, 23:27, 21:18, 31:35)

Даллас: Сміт (27 + 6 підбирань + 6 втрат), Барнс (16 + 8 підбирань), Новіцкі (12 + 7 підбирань + 6 передач), Мюттьюз (12), Феррел (0) – старт; Бареа (16 + 6 підбирань), Клебер (5), Межри (3), Ноел (0).

Сан-Антоніо: Олдрідж (32), Міллс (19), Андерсон (7 + 8 підбирань), Грін (4), П. Газоль (2 + 10 підборів) – старт; Джинобілі (13), Мюррей (10+ 7 підбирань), Форбс (4), Гей (4 + 6 підбирань), Пол (2), Ловернь (0), Бертанс (0).