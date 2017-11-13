"Бостон" був на волосині від поразки у грі з "Торонто", але продовжив переможну серію в НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації відбулися чотири матчі регулярного чемпіонату. Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

Найбільш непередбачуваною виявилася кінцівка у зустрічі між "Бостоном" і "Торонто". Господарі вирвали перемогу за кілька секунд до фінальної сирени, вигравши з різницею всього 1 очко. "Бостон" грав без свого лідера - розігруючого Кайрі Ірвінга. За його відсутності найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Ел Хорфорд, який набрав 21 очко. За «Торонто» 24 очки набрав Демар Дерозан.

Завдяки цьому результату «Бостон» продовжив переможну серію до 12 ігор.

Бостон – Торонто 95:94 (24:24, 20:25, 33:27, 18:18)

Бостон: Хорфорд (21), Браун (18), Смарт (14 + 9 передач), Тейтум (13 + 7 підбирань), Бейнс (3 + 8 підборів) – старт; Розир (16), М-с Морріс (8), Тайс (2 + 8 підбирань), Ларкін (0), Оджелей (0).

Торонто: ДеРозан (24), Лоурі (19 + 7 передач), Ібака (8), Валанчюнас (6), Пауелл (0) – старт; Майлз (10), Сиакам (8), Ануноби (7), Райт (6), ВанВліт (4), Пелтль (2), Ногейра (0 + 7 підбирань + 4 блок-шота).

Детройт – Майамі 112:103 (31:29, 24:29, 28:23, 29:22)

Детройт: Харріс (25 + 7 підбирань), Бредлі (24), Джексон (17 + 5 втрат), Драммонд (8 + 17 підбирань), Буллок (0) – старт; Кеннард (14), Сміт (11 + 7 передач), Толливер (9), Геллоуей (4), Морленд (0).

Майамі: Уайтсайд (20 + 12 підбирань), Драгіч (18 + 7 передач), Уейтерс (16), Річардсон (15), Вінслоу (4) – старт; Дж. Джонсон (10), Оліник (8), Джонсон (6), Еллінгтон (6).

Індіана – Х'юстон 95:118 (18:35, 33:28, 20:24, 24:31)

Індіана: Оладипо (28), Тернер (13 + 8 підбирань), Коллісон (9 + 3 блок-шота), Богданович (5), Т. Янг (0) – старт; Сабоніс (17), Ліф (9), Стівенсон (8 + 10 підбирань), Джозеф (2), Д. Янг (2), Уілкінс (2), Анібогу (0).

Х'юстон: Харден (26 + 5 підбирань + 15 передач), Гордон (21), Капела (20 + 17 підбирань), Аріза (15), Андерсон (5 + 9 підбирань) – старт; Мба а Муте (11), Такер (9), Блек (8), Браун (3), Джексон (0), Чжоу (0).

Оклахома-Сіті – Даллас 112:99 (18:20, 26:22, 39:25, 29:32)

Оклахома-Сіті: Джордж (37 + 8 підбирань), Уестбрук (27 + 6 підбирань), Грант (10 + 8 підбирань), Джонсон (5), Роберсон (3) – старт; Хьюстис (9), Паттерсон (7) Фелтон (6), Абринес (3), Фергюсон (3), Синглер (2).

Даллас: Барнс (22 + 13 підбирань), Ферреал (18), Сміт (15 + 5 втрат), Новіцкі (5), Меттьюз (1) – старт; Пауелл (11), Бареа (9), Фінні-Сміт (5), Клавелл (5), Клебер (2), Уіті (2), Ноел (0).