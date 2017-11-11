Жіноча збірна України з баскетболу обіграла команду Нідерландів в першому матчі відбору Євро-2019

В Амстердамі завершився матч 1-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу-2019 серед жіночих команд, в якому збірна Нідерландів приймала команду України і поступилася супернику, повідомляє Федерація баскетболу України.

Матч завершився з рахунком 72:58 на користь українок.

Команда почали гру з перестрілки з-за дуги, обмінявшись трьома влучними триочковими ще за першу чверть. У складі збірної України гру в атаці в свої руки взяли Ягупова та Бережинська, які були найрезультативнішими не тільки в стартовій чверті, а й під час усієї першої половині. У другій чверті, до речі, їм солідно на чужій половині майданчика допомогла Мосс. Однак українська збірна, вигравши першу чверть, не втримала перевагу у другій. Наші дівчата почали програвати підбіриння, що стало ключовим фактором, який дозволив нідерландським баскетболістам вирівняти гру і отримати символічне одне очко переваги перед великою перервою.

Після 41 очка пропущеного за першу половину команда Горана Бошковича виправилася в третій чверті, пропустивши за десятихвилинку лише 10 балів. Наші дівчата додали агресивності у захисті, а феєричний відрізок Ягупової в атаці дозволив українській збірній вийти в лідери на 6 очок перед вирішальним відрізком гри.

Третя чверть, як це часто буває, виявилася ключовою. Українки продовжили грати в тому ж ключі в захисті і в заключній десятихвилинці, що дозволяло команді Бошковича контролювати гру. З кожною хвилиною відсоток влучань господарок матчу падав, а результативний швидкий відрив у виконанні Ягупової за 2 хвилини до кінця матчу вивів Україну вперед на максимальні 12 очок.

Наші дівчата контролювали хід гри і після нервової першої половини спокійно довели його до перемоги. Горан Бошкович дебютував з перемоги в якості головного тренера збірної України, а наша національна команда вдало розпочала кваліфікацію.

Матч 2-го туру кваліфікації ЄвроБаскету-2019 збірна України зіграє у київському Палаці спорту проти команди Болгарії. Гра відбудеться 15 листопада, початок - о 19:00.

Нідерланди - Україна 58:72 (20:25, 21:15, 10:17, 7:15)

Україна: Ягупова 33 + 10 підбирань + 5 перехоплень - 8 втрат, Мосс 11 + 7 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення + 3 блок-шоти - 3 втрат, Бережинська 11, Ольховик 6, Білоцерківська 2 - старт, Самбурська 5, Яцковець 2 + 5 підбирань, Науменко 2