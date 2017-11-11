"Дніпро" переміг "Хімік" в центральному матчі туру регулярного чемпіонату Суперліги

В суботу відбулися чотири матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в центральному з яких "Дніпро" в гостях обіграв "Хімік" з Южного, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 65:80.

"Дніпро" почав поєдинок так само потужно та агресивно, як і попередній у Одесі. З перших результативних атак Ревзін та Глєбов триочковим вивели гостей вперед – 5:0. Господарі відповіли влучаннями Павлова та трійкою від Рябчука – нічия. Однак прогнозованої рівної боротьби в стартовій 10-хвилинці не вийшло. Наступний ривок гостей 12:0 поставив під сумнів здатність южненців чинити гідний опір "Дніпру". У підсумку після першої частини гри гості мали 9 очок переваги.

Та списувати "Хімік" було зарано. У дебюті другої 10-хвилинки Лав, Петров та триочковий від Рябчука повернули місцевим вболівальникам надію. Згодом після триочкового Марченка Колтер вперше в матчі вивів господарів вперед. Та переломним цей вибух активності від южненців не став. Гості додали й повернули собі 9 очок переваги. "Дніпру" чимало в цьому допоміг капітан команди Тимофеєнко. Господарі намагалися стримувати найнебезпечніших гравців суперника. Їм це досить непогано вдавалося, за виключенням Тимофеєнка, який невпинно набирав очки. У підсумку на велику перерву гості мали все ті ж 9 очок запасу.

Поновилася боротьба в матчі з перестрілки триочковими Колтера та Тимофеєнка. А далі гості знову стали відриватися. Схоже, господарі за перерву не відшукали шляхів перелому ситуації. Натомість кілька разів зумів відірватися від опіки Мішула, якого було мало помітно в першій половині. Відтак перед заключною 10-хвилинкою "Дніпро" вже мав солідні 16 очок переваги.

На останню чверть у "Хіміка" сил вже не вистачило. "Дніпро" скористався цим, довівши загальну перевагу за позначку в 20 очок. Цього було достатньо, аби в підсумку фінішувати з 15-очковою перевагою. Третя поспіль переконлива перемога "Дніпра".

СУПЕРЛІГА ПАРІ-МАТЧ

11 листопада

Хімік (Южне) – Дніпро – 65:80 (16:25, 16:16, 17:24, 16:15)

Хімік: Мальчевський 2о+3пд+1пр, Рябчук 6о+3пд+1пр, Петров 2о+5пд+2пр, Лавров 8о+6пд+1пр, Колтер 11о+3пр; Антипов 4пд, Ковальов, Марченко 6о+1пд+2пр, Войналович 1, Сидоров 2пд+4пр, Лав 12о+4пд, Аріанс 17о+3пд+2пр.

Дніпро: Вільховецький, Ревзін, Тимофеєнко, Глєбов, Мішула; Шундель, Закурдаєв, Санон, Шевченко, Мироненко, Сизов.

Будівельник – Запоріжжя 78:66 (19:11, 22:12, 15:21, 22:22)

Будівельник: Отверченко 13 + 5пд, М. Анісімов 16 + 9 пд, Дугат 17 + 4 пд, Крутоус 10 + 4 передачі, Сандул 12 + 5 пд, Брістол 7 + 8 пд

Запоріжжя: Нікітін 6 + 4 пд, Ткачук 8 + 4 передачі, Щепкін 13 + 1 перехоплення, Овдєєнко 7 + 6 передач, Ворнік 10 + 6 пд.

Черкаські Мавпи - Миколаїв-ЦОП - 86:81 (14:27, 20:17, 33:17, 19:20)

БК Черкаські Мавпи: Кольченко - 18оч, 5пб, 6рп; Липовцев – 15оч.

МБК Миколаїв-ЦОП: Кушніров – 21оч, 9пб; Давидюк – 13оч.

Політехнік - БІПА 86:77 (16:22, 26:15, 26:19, 18:21)

Політехнік: Барнс 20, Йованович 19, Рочняк 18 + 7 підбирань, Козлов 11, Вуйович 8 + 8 підбирань + 5 перехоплень - старт, Тарасенко 5, Хаджишехович 3, Кузнєцов 2

БІПА: Артамонов 19 + 7 передач + 3 перехоплення, Танкслі 17 + 7 підбирань, Тіщенко 6, Крівцов 5, Алфьоров 0 - старт, Бєліов 15 + 6 підбирань, Ходов 7, Тихонов 6, Сліпенчук 2 + 4 втрати.