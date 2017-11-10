Лідер Західної конференції НБА "Х'юстон" переграв "Клівленд" в матчі регулярного чемпіонату

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися п'ять матчів, в центральному з яких лідер Західної конференції "Х'юстон Рокетс" переграв "Клівленд "Кавальерс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 117:113.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник "Х'юстона" Джеймс Харден, на рахунку якого 35 очок, 11 підбирань, 13 передач і 5 перехоплень.

НБА. Регулярний чемпіонат.

9 листопада.

Вашингтон – Лейкерс 111:95 (37:34, 32:22, 22:21, 20:18)

Вашингтон: Уолл (23 + 8 підбирань + 5 передач + 3 блок-шота), Бив (22), Портер (20 + 11 підбирань), Морріс (16), Гортат (8) – старт; Фрейзер (7), Скотт (7), Убре (4 + 7 підбирань), Мікс (2), Маинми (2), Сміт (0), Саторански (0).

Лейкерс: Лопес (15), Кузьма (13 + 9 підбирань + 5 втрат), Колдуелл-Поуп (13), Інгрем (10), Ball (10 + 8 підбирань + 8 передач) – старт; Кларксон (15), Рендл (11 + 9 підбирань), Брюер (2), Енніс (2), Блу (2), Зубац (2), Харт (0).

Торонто – Новий Орлеан 122:118 (34:32, 32:28, 26:32, 30:26)

Торонто: ДеРозан (33 + 8 передач), Ібака (19 + 8 підбирань), Лоурі (18 + 6 підбирань + 7 передач), Пауелл (8), Валанчюнас (7 + 13 підбирань) – старт; Майлз (9), Райт (8), Ануноби (8), Пелтль (6 + 6 підбирань), Ногейра (2), Сиакам (2), ВанВлит (2).

Новий Орлеан: Холідей (34 + 5 підбирань + 11 передач), Казінс (20 + 15 підбирань + 5 передач + 7 втрат), Девіс (18 + 7 підбирань), Мур (13), Каннінгем (11) – старт; Міллер (9), Нельсон (7), Аллен (6).

Х'юстон – Клівленд 117:113 (36:25, 29:42, 35:26, 17:20)

Х'юстон: Харден (35 + 11 підбирань + 13 передач + 5 перехоплень + 5 втрат), Гордон (20 + 5 втрат), Капела (19 + 13 підбирань + 4 блок-шота + 5 втрат), Аріза (17), Андерсон (5) – старт; Такер (11 + 9 підбирань), Нене (10), Браун (0).

Клівленд: Джеймс (33 + 7 передач + 7 втрат), Лав (17 + 6 підбирань), Сміт (13), Шамперт (7), Краудер (3) – старт; Грін (27), Вейд (7), Корвер (3), Фрай (2).

Сакраменто – Філадельфія 109:108 (26:26, 38:31, 20:24, 25:27)

Сакраменто: Рендолф (20 + 7 підбирань), Коулі-Стайн (15), Богданович (9), Темпл (7), Хілл (2 + 7 передач) – старт; Джексон (19), Фокс (11 + 7 передач), Куфос (8 + 12 підбирань), Хилд (8), Річардсон (8), Лабиссьер (2).

Філадельфія: Ковінгтон (27 + 7 підбирань), Эмбиид (22 + 15 підбирань + 3 блок-шота + 5 втрат), Сіммонс (18 + 6 передач), Медик (14), Шарич (13 + 10 підбирань) – старт; Андерсон (6 + 10 підбирань), Макконнелл (4 + 6 передач), Луваво-Кабарро (4), Джонсон (3), Холмс (0).

Денвер – Оклахома-Сіті 102:94 (22:28, 29:25, 24:22, 27:19)

Денвер: Миллсэп (17 + 7 підбирань), Йокіч (15 + 11 підбирань), Харріс (10), Мюррей (9), Чендлер (2) – старт; Мудиай (21 + 7 підбирань), Бартон (13), Пламли (13), Бізлі (2).

Оклахома-Сіті: Ентоні (28), Уестбрук (13 + 7 підбирань), Джордж (13 + 8 підбирань), Адамс (9 + 11 підбирань), Робертсон (4 + 6 підборів) – старт; Фелтон (12), Грант (11), Паттерсон (3), Абринес (1).