"Будівельник" обіграв "Миколаїв" у баскетбольній Суперлізі

В українській баскетбольній Суперлізі у четвер ввечері відбулися 3 матчі чергового туру змагань, у центральному з яких київський "Будівельник" обіграв на своєму майданчику МБК "Миколаїв", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 83:79.

Гра в столичному Палаці спорту вийшла напруженою і протягом більшої частини матчу йшла "очко в очко". Тим не менш, столичній команді вистачило переваги, здобутої в першій половині, для загального успіху в грі.

Господарі майданчика виграли стартову 10-хвилинку - 25:19, зміцнили перевагу у другій - 16:14, з мінімальним розривом програли третю 10-хвилинку - 24:25 й зуміли тримати перевагу в загальному рахунку в заключній 4-й 10-хвилинці, яку програли з рахунком 18:21.

Найрезультативнішим гравцем у цьому матчі став американський легіонер киян Генрі Ллойд Дугат, на рахунку якого 24 очки.

Суперліга. Регулярний чемпіонат.

9 листопада.

"Будівельник" - МБК "Миколаїв" - 83:79

"БІПА-Одеса" - "Дніпро" - 70:97

"Черкаські Мавпи" - "Запоріжжя-ZOG" - 83:58