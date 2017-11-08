"Хімік" програв у гостях турецькому "Демір Інсаат" в рамках Кубка Європи ФІБА

Український клуб поступився суперникам лише чотири очки.

У Стамбулі відбувся матч 5-го туру баскетбольного Кубка Європи ФІБА за участю українського "Хіміка" (Южне). Українська команда поступилася турецькому "Демір Інсаату" з рахунком 76:80, повідомляє офіційний сайт змагань. Українська команда мала перевагу на початку зустрічі і виграла першу чверть - 22:12. У другій 10-хвилинці господарі вирівняли становище. Вирішальною стала четверта чверть, коли турецький клуб забезпечив собі перемогу на останніх секундах. "Демір Інсаату" (Туреччина) - "Хімік" (Южне) - 80:76 (12:22, 28:18, 19:22, 21:14) "Хімік" зазнав п'ятої поразки в п'яти матчах Кубка Європи ФІБА.

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