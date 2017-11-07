Фесенко не допоможе збірній України у стартових матчах відбіркового турніру ЧС-2019

Центровий збірної України з баскетболу та італійського клубу "Авелліно" Кирило Фесенко розповів про те, як відновлюється після травми, через яку пропустив чемпіонат Європи і старт сезону в інтерв'ю Sport.ua.

"Хочу також повідомити українським уболівальникам, що в збірній мене в листопаді не буде, на жаль. Я просто не зможу допомогти фізично, навіть приїхати не зможу. Вже поговорив з представниками ФБУ, пояснив їм свою позицію, і вони зрозуміли мою ситуацію. Усім бажаю удачі і вірити в себе! Буду дивитися і вболівати", - зазначив гравець.

"Дуже сподіваюся, що все буде йти добре і до грудня я вже повернуся на паркет. «Авелліно» тримається добре. І в Серії А, і в Лізі чемпіонів, їм поки повинно вистачити запасу міцності. А потім я вже повернуся і допоможу виправити помилки. Звучить, може бути, десь занадто пафосно, але такий вже я – впевнений у собі хлопець!", - додав гравець.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Євробаскету-2017 Фесенко переніс операцію на коліні.