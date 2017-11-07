"Фінікс" українця Леня поступився "Брукліну", "Бостон" продовжив переможну серію в НБА

У ніч на вівторок відбулися три матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації, повідомляє офіційний сайт ліги. "Фінікс Санз", за який виступає українець Олексій Лень, поступився на рідному паркеті "Брукліну" - 92:98.

Крім того, "Бостон" продовжив переможну серію у матчі з "Атлантою", а чемпіон "Голден Стейт" здолав "Майамі".

Атланта – Бостон 107:110 (25:26, 29:28, 21:28, 32:28)

Атланта: Шредер (23 + 6 підбирань), Дедмон (19 + 12 підбирань), Беббіт (9 + 5 підбирань), Прінс (7), Бейзмор (5 + 8 підбирань + 5 втрат) – старт; Белінеллі (19 + 3 блок-шота), Ділейні (13), Коллінз (8), Тейлор (4), Кавано (0).

Бостон: Ірвінг (35 + 7 передач), Тетум (21 + 8 підбирань), Хорфорд (15 + 10 підбирань + 9 передач), Браун (11), Бейнс (2) – старт; Смарт (9 + 5 передач), Розир (8 + 5 підбирань), Ойелейє (6), Тайс (3), Надер (0), Ларкін (0).

Фінікс – Бруклін 92:98 (19:28, 22:19, 27:25, 24:26)

Фінікс: Уоррен (20 + 9 підбирань + 3 блок-шота), Букер (18), Джеймс (16), Кріс (4), Чендлер (3 + 7 підборів) – старт; Юліс (11), Лінь (7 + 14 підбирань), Дадлі (6 + 5 підбирань), Джексон (4), Деніелс (3), Бендер (0).

Бруклін: Расселл (23 + 6 підбирань + 9 передач + 5 втрат), Кребб (15), Керролл (14 + 11 підбирань), Холліс-Джефферсон (4), Мозгов (2) – старт; Харріс (18), Зеллер (12), ЛеВерт (4 + 5 перехоплень), Динуидді (4 + 7 передач), Ейсі (2 + 7 підбирань), Кілпатрік (0).

Голден Стейт – Майамі 97:80 (22:21, 28:16, 25:20, 22:23)

Голден Стейт: Дюрант (21 + 8 підбирань + 6 передач + 3 блок-шота), Грін (18 + 9 підбирань), Каррі (16 + 5 підбирань), Томпсон (13 + 6 підбирань), Пачулія (4) – старт; Лівінгстон (5), Луні (5), Ігудала (4), Маккоу (4), Янг (3), Белл (2), Каспі (2), Макгі (0).

Майамі: Драгіч (19), Вінслоу (6 + 7 підбирань + 5 передач), Річардсон (6 + 6 втрат), Уайтсайд (3 + 6 підбирань), Уайт (0) – старт; Дж. Джонсон (21 + 9 підбирань + 6 передач + 3 блок-шота), Оліник (10 + 5 підбирань), Еллінгтон (9), Т. Джонсон (3), Адебайо (3 + 6 підбирань), Уолтон (0).