"Будівельник" переміг "Хімік" у центральній грі баскетбольної Суперліги

Сьогодні відбулися три поєдинки української баскетбольної Суперліги. У центральному поєдинку столичний «Будівельник» обіграв на виїзді южненський «Хімік» - 62:58. Найрезультативнішим у складі київської команди був американський легіонер Генрі Дугат, який набрав 20 очок, додавши до цього 7 підбирань і 4 передачі. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

«Дніпро» був сильнішим за «Політехнік» завдяки впевненій грі розігруючого Олександра Мішули.

БІПА в овертаймі переграла «Черкаські Мавпи».

«Хімік» — «Будівельник» 58:62 (12:15, 15:16, 17:14, 14:17)

«Хімік»: Колтер (16), Сидоров (3), Мальчевський (5), Петров (7 + 8 підбирань), Лав (12 + 6 підбирань) — старт; Рябчук (2), Антипов, Павлов (5 + 5 підбирань), Марченко, Еріанс (8).

«Будівельник»: Дугат (20 + 7 підбирань + 4 передачі), Отверченко, Крутоус (16), Сандул (12 + 5 підбирань), Анісімов (4 + 6 підборів) — старт; Брістол (0 + 7 підбирань), Місяць (10 + 5 підбирань), Зотов (0 + 5 підбирань + 3 передачі + 4 втрати).

«Дніпро» — «Політехнік» 98:64 (24:17, 26:9, 25:17, 23:21)

«Дніпро»: Вільховецький (8), Мішула (25 + 9 передач), Ревзін (10 + 6 підбирань + 5 передач), Глєбов (9), Тимофієнко (16 + 7 підборів) — старт; Шундель (11), Закурдаєв (2 + 4 передачі), Санон (4), Шевченко (7), Мироненко (4), Сізов (2).

«Політехнік»: Йованович (5 + 4 підбирання + 5 втрат), Кузнєцов, Козлов (12), Рочняк (18 + 5 втрат), Вуйович (12 + 6 підбирань) — старт; Рудаков, Тарасенко, Барнс (12), Хаджишехович (5), Павленко.

БІПА — «Черкаські Мавпи» – ОТ 82:79 (14:23, 22:13, 11:23, 23:11, 12:9)

БІПА: Артамонов (15 + 7 підбирань + 8 передач), Алфьоров, Ефіанайі (26 + 6 підбирань + 4 втрати + 3 перехоплення), Тищенко (8 + 5 підбирань), Тихонов — старт; Слипенчук (3 + 5 підбирань + 3 перехоплення), Ходов (3), Бєліков (22), Волчанов (5), Балабан.

«Черкаські Мавпи»: Бояркін (7 + 4 передачі), Кольченко (25 + 5 підбирань + 4 втрати + 5 перехоплень), Конєв (5 + 6 підбирань), Липовцев (1), Джефферсон (10 + 13 підбирань + 3 перехоплення) — старт; Кобець (10 + 5 підбирань + 4 передачі), Руслов, Ткаченко, Джурич (7 + 5 підбирань), Девіс (14 + 7 підбирань + 2 блок-шота).