"Хімік" та "Будівельник" програли чергові матчі регулярного чемпіонату Суперліги

Лідери чемпіонату програли наднапружені матчі з різницею в 1 очко.

В Україні відбулися матчі чергового тура національного чемпіонату серед команд баскетбольної Суперліги, в яких синхронних поразок зазнали лідери турнірної таблиці - київський "Будівельник" та южненський "Хімік", повідомляє офіційний сайт змагань. В третьому матчі дня "Миколаїв" переміг у гостях "Запоріжжя-ZOG". Суперліга. Регулярний чемпіонат. 3 листопада. БІПА-Одеса – Будівельник (Київ) – 64:63 (15:11, 20:19, 12:18, 17:15) БІПА-Одеса: Кривцов 9о+6пд, Артамонов 8о+3пд+3пр, Танкслі 15о+7пд, Алфьоров 7о+2пд, Тищенко 4о+5пд; Сліпенчук 3о+2пд, Ходов 3, Бєліков 12о+5пд, Тихонов 3о+3пд, Воєвода, Волчанов, Балабан. Будівельник: Брістол 6о+8пд, Сандул 8о+4пд, Отверченко 2о+1пд+3пр, Дугат 11о+3пд+6пр, Крутоус 8о+7пд; Анісімов 10о+5пд+3пр, Конате 2пд, Місяць 2о+3пд, Зотов 1пд+2пр, Дроздов, Філдс 16о+1пд. Запоріжжя-ZOG - Миколаїв 79:84 (22:24 19:16, 17:23, 21:21) Запоріжжя: Буренко 8 + 5 передач, Щепкін ), Овдеєнко 15 + 6 підбирань + 4 передачі, Ворнік 5, Анісімов 11 + 6 підбирань + 3 блок-шоти - старт; Буц 15 + 6 підбирань, Ясиненко 10, Кожем'якін 9 + 7 підбирань, Кондраков 5 Миколаїв: Попов 12, Мусієнко 6) Носков 15 + 8 підбирань + 4 передачі, Давидюк, Анікієнко 2 - старт; Іванов(2, Шостуха 14, Тонченко, Шепіля, Онуфрієв 20 + 4 підбирання, Кушніров 13 + 10 підбирань БК «Хімік» - БК «Черкаські Мавпи» 67:68 (10:19; 20:16; 19:15; 18:20)

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