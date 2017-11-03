"Голден Стейт" і "Портленд" виграли чергові матчі регулярного чемпіонату НБА

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися два матчі, в яких здобули перемоги "Голден Стейт Ворріорз" і "Портленд Трейл Блейзерс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Якщо перемога "Голден Стейт" над "Сан-Антоніо Сперс" була більш ніж впевнена, з різницею в 20 очок, то в матчі "Портленда" і "Лос-Анджелес Лейкерс" все вирішилося в останні миті гри, перемогою з мінімальним рахунком в 3 очки.

НБА. Регулярний чемпіонат.

2 листопада.

Сан-Антоніо – Голден Стейт 92:112 (33:24, 22:26, 23:34, 14:28)

Сан-Антоніо: Олдрідж (24 + 10 підбирань), Андерсон (16 + 7 підбирань), Газоль (11 + 6 підбирань), Грін (8), Мілс (6) – старт, Гей (9 + 7 підбирань), Форбс (7), Джинобили (6), Мюррей (4+ 6 підбирань), Підлога (1), Уайт (0), Бертанс (0).

Голден Стейт: Томпсон (27), Дюрант (24 + 8 підбирань), Каррі (21 + 8 підбирань), Грін (16), Пачулія (4) – старт, Маккоу (9), Игудала (5), Вест (2), Белл (2), Каспі (2), Макгі (0), Лівінгстон (0), Янг (0).

Портленд – Лейкерс 113:110 (41:25, 25:37, 21:23, 26:25)

Портленд: Лиллард (32 + 6 підбирань), Нуркис (28), Макколлум (22), Харклесс (4), Вонле (0) – старт, Пет Коннотон (9), Девіс (7 + 8 підбирань), Тернер (6 + 7 підборів), Свениган (5), Коллінз (0).

Лейкерс: Лопес (27), Інгрем (14), Колдуелл-Поул (14), Ненсі (7), Ball (0) – старт, Кузьма (22), Кларксон (14), Рендл (8 + 6 підбирань), Брюер (2), Харт (2).