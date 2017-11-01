"Фінікс" українця Леня обіграв "Бруклін" в черговому матчі НБА

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися чотири матчі, в одному з яких "Фінікс Санс" з українцем Олексієм Ленем у складі обіграв "Бруклін Нетс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився з рахунком 122:114.

Доля матчу вирішилася у заключній четвертій чверті. Якщо в першій 12-хвилинці "Санс" домігся 6-очкової переваги (30:24), а у другій звів чверть внічию (29:29), то третю 12-хвилинку програв з різницею в 7 очок і став поступатися в загальному рахунку "-1" (28:35).

В заключному періоді "Фінікс" мав помітну перевагу над суперником і виграв з рахунком 35:26.

На рахунку Леня в цьому матчі 6 очок і 15 підбирань.

НБА. Регулярний чемпіонат.

31 жовтня.

Індіана – Сакраменто 101:83 (24:13, 31:17, 14:18, 32:35)

Індіана: Богданович (17), Т. Янг (15), Оладипо (14), Сабоніс (12 + 16 підбирань + 5 передач), Коллісон (3) – старт; Джозеф (13), Ліф (7), Стівенсон (6 + 7 підборів), Пойтресс (6), Джефферсон (4 + 8 підбирань + 3 блок-шота), Анигбогу (4), Д. Янг (0), Уілкінс (0).

Сакраменто: Рендолф (12), Хілл (8 + 6 підбирань), Богданович (7), Коулі-Стайн (4 + 7 підбирань), Хилд (4) – старт; Фокс (18), Лабиссьер (8 + 8 підбирань), Мейсон (6), Куфос (5 + 7 підборів), Джексон (5), Папаяннис (4), Річардсон (2).

Бруклін – Фінікс 114:122 (24:30, 29:29, 35:28, 26:35)

Бруклін: Рассел (33 + 6 підбирань), Холліс-Джефферсон (21 + 7 підбирань), Керролл (13), ЛеВерт (11), Мозгов (2) – старт; Динуидди (15), Харріс (6), Крэбб (5 + 6 підбирань), Зеллер (4),Букер (4).

Фінікс: Букер (32 + 7 підбирань), Джеймс (24), Ті Джей Уоррен (20 + 11 підбирань), Кріс (5), Чендлер (2 + 13 підбирань) – старт; Юліс (11), Бендер (10), Джексон (8), Лень (6 + 15 підбирань), Деніелс (4).

Мілуокі – Оклахома-Сіті 91:110 (23:31, 19:29, 22:25, 27:25)

Мілуокі: Адетокумбо (28 + 8 підбирань), Міддлтон (9 + 7 підбирань), Мэйкер (8), Снелл (5), Брогдон (4) – старт; Вон (9), Телетович (8), Деллаведова (7), Лиггинс (6), Вілсон (4), Браун (2), Хенсон (1 + 3 блок-шота).

Оклахома-Сіті: Джордж (20), Ентоні (17 + 8 підбирань), Адамс (14 + 11 підбирань), Уестбрук (12 + 10 підбирань + 9 передач), Робертсон (9) – старт; Грант (17), Фелтон (9 + 6 передач), Абринес (6), Паттерсон (6), Хьюстис (0), Фергюсон (0), Іванов (0).

Лейкерс – Детройт 113:93 (25:22, 33:23, 29:27, 26:21)

Лейкерс: Ненсі-мл (14 + 12 підбирань), Колдуелл-Поул (13 + 6 підбирань), Ball (13 + 6 підбирань), Інгрем (13 + 5 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Лопес (8) – старт; Рендл (17 + 7 підбирань), Кузьма (16 + 6 підбирань), Кларксон (10), Богут (4), Харт (3), Енніс (2), Зубац (0), Брюер (0).

Детройт: Джексон (18 + 7 підбирань), Харріс (18), Драммонд (10 + 12 підбирань), Джонсон (9), Бредлі (8) – старт; Сміт (12), Толливер (6), Геллоуей (5), Луэр (4), Элленсон (3), Буллок (0), Морлэнд (0).