Бельгійський "Монс" розтрощив южненський "Хімік" в матчі баскетбольного Кубка Європи

У Монсі (Бельгія) завершився матч Кубка Європи з баскетболу, в якому "Монс" приймав южненський "Хімік" й розтрощив суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Южненський клуб зміг скласти конкуренцію супернику в першій чверті, яку навіть виграв з рахунком 17:19. Але, вже у другій чверті, суперник буквально зім'яв українську команду - 22:6.

Після великої перерви гості продовжили нарощувати свою перевагу, розгромивши "Хімік" у третій чверті - 23:6. І лише у заключній, яка нічого не вирішувала четвертій 10-хвилинці "Хімік" зумів трохи скоротити відставання в рахунку - 13:20.

Найрезультативнішим гравцем у складі української команди в цьому матчі став В'ячеслав Петров, на рахунку якого 10 очок.

Таким чином, на даний момент у "Хіміка" різниця перемог/поразок 0/4 і останнє місце в турнірній таблиці Групи G.