Баскетболіст Гладир заявив про повернення до збірної України

Сьогодні офіційний сайт Міжнародної федерації баскетболу розмістив на стартовій сторінці інтерв'ю з українським гравцем Сергієм Гладирем у якому він анонсує поверення до лав національної збірної.

Федерація баскетболу України подала найважливіші фрагменти інтерв'ю.

"Я пообіцяв нашому тренеру грати за збірну України в листопаді. Я зараз почуваюся добре, я приїду, тому що хочу приїхати. Я хочу грати за свою країну. Питання могло бути тільки у моїх кондиціях чи буду я здоровим. Я хочу грати за Україну, щоб вона була представлена на баскетбольній мапі світу, на вершині європейського баскетболу, хочу щоб ми змагалися із найсильнішими гравцями світу. Ми спробуємо пробитися якомога вище, як ми це зробили на ЄвроБаскеті 2013 року, ми спробуємо повернутися на Чемпіонат світу, спробуємо поборотися за олімпійські ліцензії", - сказав на початку Гладир.

На зауваження співрозмовника про те, що "у вашій збірній є талановиті гравці", Гладир підкреслив: "Так, а наша гра баскетбол і в ньому усе може трапитися. У 2013-му ніхто не міг подумати, що ми будемо шостими і кваліфікуємося на Чемпіонат світу. Це був успіх. Я був частиною цього успіху і бажав продовження. Такі моменти, коли ти пишаєшся своїми партнерами по збірній дорого варті, ти пишаєшся тим що ти українець і тим що створюється баскетбольна історія твого народу. Грати за свою країну - це щось особливе. Ти граєш не за гроші, ти граєш заради таких ось моментів".

А на запитання про те, що команді належить зіграти на виїзді у Швеції (24 листопада) і вдома проти Туреччини (26 листопада) і якого з цих матчів гравець чекає найбільше\, Гладир відповів: "Обидвох, ми маємо перемагати. Якщо ми бажаємо пробитися до другого раунду кваліфікації, то нам необхідно перемагати хоч так, хоч так. Швеція дуже непогана команда, у них є хороші снайпери, вони грають у солідний баскетбол. Я бачив один із їхніх матчів попереднього відбору, це була гра із Боснією і Герцеговиною, вони показали солідний рівень, але нам треба спробувати перемогти їх, потім ми будемо грати вдома. Уже не матиме значення хто гратиме за Туреччину, ми маємо захистити наш дім, особливо перед очима наших вболівальників. Ми дуже давно не грали перед очима своїх шанувальників".

Як повідомляв УНІАН, Сергій Гладир не взяв участі у ЄвроБаскеті-2017 оскільки цього літа йому було зроблено операцію на коліні. Новий сезон він успішно розпочав зі своїм клубом "Монако", який лідирує у групі А Ліги Чемпіонів і посідає місце у чільній групі команд чемпіонату Франції.