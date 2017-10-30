"Клівленд" поступився "Нью-Йорку", "Голден Стейт" програв "Детройту" в матчах НБА

У ніч на понеділок у Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату, повідомляє офіційний сайт НБА.

"Нью-Йорк" в гостях завдав поразки "Клівленду" завдяки приголомшливій грі Хардуея (34 очки) і Порзінгіса (32 очки). "Індіана" з перевагою всього 3 очки обіграла "Сан-Антоніо". Крім того, невдачі в рідних стінах зазнав чинний чемпіон "Голден Стейт", який поступився "Денверу".

Атланта – Мілуокі 106:117 (16:28, 32:33, 25:31, 33:25)

Атланта: Шредер (21 + 8 передач), Прінс (17), Бейзмор (15 + 6 передач), Мускала (10), Дедмон (8) – старт; Коллінз (14 + 7 підбирань), Белінеллі (9), Тейлор (7), Беббеіт (5), Ділейні (0), Меджетт (0).

Мілуокі: Адетокумбо (33 + 11 підбирань + 5 передач), Міддлтон (27 + 7 підбирань + 9 передач), Брогдон (16), Мейкер (3), Снелл (3) – старт; Вон (12), Хенсон (12 + 9 підбирань), Деллаведова (6), Телетович (5), Вілсон (0), Браун (0).

Індіана – Сан-Антоніо 97:94 (26:24, 27:24, 15:16, 29:30)

Індіана: Оладипо (23 + 7 втрат), Сабоніс (22 + 12 підбирань), Богданович (15 + 8 підбирань), Янг (12), Коллісон (8 + 6 передач) – старт; Джефферсон (6 + 7 підборів), Джозеф (4), Янг (3), Стівенсон (3), Ліф (1).

Сан-Антоніо: Олдрідж (26 + 8 підбирань), По Газоль (17 + 7 підбирань + 5 блок-шотів), Грін (10), Андерсон (8 + 8 підбирань), Мюррей (4) – старт; Міллс (10), Гей (10), Пол (6), Джинобілі (3), Форбс (0), Бертанс (0).

Бруклін – Денвер 111:124 (36:29, 27:31, 21:40, 27:24)

Бруклін: Холліс-Джефферсон (18 + 6 підбирань), Расселл (12 + 8 передач + 6 втрат), ЛеВерт (8 + 6 підбирань), Кребб (8), Мозгов (7 + 11 підборів) – старт; Динуідді (22), Харріс (16), Букер (8), Кілпатрік (6 + 8 підборів), Зеллер (4), Аллен (2), Вайтхад (0), Уайлі (0).

Денвер: Мюррей (26), Йокіч (21 + 14 підбирань + 4 передачі), Чендлер (18 + 5 підбирань), Харріс (14), Миллсеп (13 + 11 підбирань + 5 передач) – старт; Мудіай (15), Пламлі (10 + 7 підбирань), Бартон (7), Бізлі (0), Лайлс (0), Джефферсон (0).

Шарлотт – Орландо 120:113 (27:24, 34:25, 32:37, 27:27)

Шарлотт: Уокер (34 + 6 підбирань + 10 передач), Ховард (22 + 10 підбирань), Лемб (20 + 6 підбирань + 7 передач), Вільямс (13 + 11 підбирань), Кідд-Гілкріст (10) – старт; Зеллер (6 + 6 підбирань), О'Брайан (5), Бейкон (4 + 8 підбирань), Грем (4 + 7 підбирань), Монк (2).

Орландо: Фурньє (23), Гордон (17 + 9 підбирань), Росс (17 + 5 підбирань), Вучевич (15 + 11 підбирань), Огастін (0) – старт; Сіммонс (27), Мак (10), Бійомбо (2), Хезонья (2).

Сакраменто – Вашингтон 83:110 (16:35, 16:28, 28:25, 23:22)

Сакраменто: Богданович (15 + 4 перехоплення), Лабіссьєр (10), Хилд (7), Койли-Стайн (6 + 9 підбирань), Фокс (2) – старт; Мейсон (11), Річардсон (10), Куфос (7 + 10 підбирань), Джексон (6), Темпл (5), Семпсон (4), Картер (0), Папаянніс (0).

Вашингтон: Уолл (19 + 9 передач + 6 втрат), Портер (16), Біл (15), Убре (9 + 7 підбирань), Гортат (6 + 9 підбирань) – старт; Скотт (13), Маінмі (5), Сміт (5), Маккаллоу (5), Фрейзер (3), Саторанскі (3).

Клівленд – Нью-Йорк 95:114 (19:29, 35:33, 21:30, 20:22)

Клівленд: Лав (22 + 11 підбирань), Джеймс (16 + 10 підбирань + 7 передач), Роуз (15), Сміт (11), Томпсон (1) – старт; Корвер (13), Грін (6), Вейд (6), Краудер (5), Фрай (0), Осман (0), Кальдерон (0).

Нью-Йорк: Хардуей (34 + 8 передач), Порзінгіс (32 + 12 підбирань), Кантер (18 + 12 підбирань), Лі (15 + 10 підбирань), Джек (2 + 9 передач) – старт; Нтилікіна (5), Томас (5), Макдермотт (3), О'Куінн (0).

Голден Стейт – Детройт 107:115 (35:27, 22:25, 24:30, 26:33)

Голден Стейт: Томпсон (29), Дюрант (28 + 6 підбирань), Каррі (27 + 6 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Грін (2 + 13 підбирань + 6 втрат), Пачулія (2) – старт; Макгі (6), Ігудала (4), Вест (4), Каспі (3), Лівінгстон (2), Янг (0), Маккоу (0).

Детройт: Бредлі (23), Джексон (22), Харріс (16), Джонсон (15), Драммонд (8 + 18 підбирань + 5 передач + 5 перехоплень + 4 втрати) – старт; Сміт (16), Толлівер (7), Луер (4), Буллок (4), Геллоуей (0).