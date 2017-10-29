"Новий Орлеан" завдав поразки "Клівленду" в матчі НБА

Відбулися чергові зустрічі Національної баскетбольної асоціації, повідомляє сайт НБА.

Баскетболісти «Нью-Орлеан Пеліканс» не залишили шансів гостям із «Клівленд Кавальєрс», обігравши віце-чемпіонів НБА з рахунком 123:101.

«Клівленд» провалив початок зустрічі, програвши першу чверть з різницею в 13 очок, а також поступився у четвертій чверті «-16». Кращим гравцем матчу став Демаркус Казінс, що оформив тріпл-дабл (29 очок, 12 підбирань і 10 передач). Повернувся після пошкодження Ентоні Девіс і відзначився дабл-даблом з 30 очками і 14 підбираннями.

У свою чергу «Лос-Анджелес Кліпперс» зазнали першої поразки в сезоні, поступившись «Детройту».

"Фінікс" Олексія Леня програв "Портленду", при цьому українець вийшов у старті і набрав 12 очок і 8 підбирань.

Новий Орлеан – Клівленд 123:101 (35:22, 30:30, 24:31, 34:18)

Новий Орлеан: Девіс (30 + 14 підбирань), Холідей (29 + 7 передач), Казінс (29 + 12 підбирань + 10 передач), Мур (24), Каннінгем (2) – старт; Кларк (3), Аллен(2), Кук (2), Сміт (2), Нельсон (0 + 6 передач), Міллер (0), Джонс (0), Діалло (0).

Клівленд: Лав (26 + 11 підбирань), Джеймс (18 + 8 передач), Томпсон (7), Шамперт (5), Джей Ар Сміт (3) -старт; Уейд (15), Корвер (8), Грін (7), Краудер (5), Осман(4), Фрай (2), Жижич (1), Кальдерон (0).

Юта – Лейкерс 96:81 (31:16, 25:29, 19:19, 21:17)

Юта: Мітчелл (22 + 3 перехоплення), Рубіо (21 + 7 підбирань + 4 передачі), Фейворс (14 + 10 підбирань), Інглз (13 + 5 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення), Худ (13).

Лейкерс: Інгрем (16 + 4 перехоплення), Кларксон (15).

Мемфіс – Х'юстон 103:89 (30:32, 24:17, 27:23, 22:17)

Мемфіс: Парсонс (24), Чалмерс (15 + 4 передачі), Еванс (14 + 7 підбирань + 4 передачі).

Х'юстон: Андерсон (22 + 7 підбирань + 2 блок-шота), Харден (20 + 8 передач), Капела (12 + 12 підбирань), Браун (11), Аріза (10 + 7 підбирань + 5 передач).

Чикаго – Оклахома-Сіті 69:101 (23:26, 8:24, 22:32, 16:19)

Чикаго: Маркканен (15 + 8 підбирань), Холідей (11), Лопес (10), Ципзер (3), Грант(2) – старт; Данн (8), Валентайн (8 + 9 підбирань), Пондекстер (6), Нваба (4),Фелісіо (2 + 8 підбирань), Фелдер (0).

Оклахома-Сіті: Ентоні (21), Джордж (20), Уестбрук (12 + 13 підбирань + 13 передач), Адамс(12 + 8 підбирань), Роберсон (5) – старт; Фелтон (12 + 8 підбирань), Грант (6), Абрінес (5), Фергюсон (2), Хьюстіс (2), Паттерсон (2), Джонсон (2),Коллісон (0).

Майамі – Бостон 90:96 (26:21, 19:26, 18:27, 27:22)

Майамі: Драгіч (22), Річардсон (16 + 6 втрат), Дж. Джонсон (16), Адебайо (6), Уэйтерс (5) – старт; Оліник (14 + 9 підбирань), Вінслоу (6 + 12 підбирань), Еллінгтон (3), Джонсон (2).

Бостон: Ірвінг (24), Тейтум (20), Хорфорд (12 + 9 підбирань), Браун (6), Бейнс (6 + 4 блок-шота) – старт; Смарт (16), Тайс (8), Розир (4), Ларкін (0), Оджелей (0).

Даллас – Філадельфія 110:112 (23:32, 33:25, 22:32, 32:23)

Даллас: Барнс (25), Меттьюз (19 + 6 підбирань + 3 перехоплення), Феррелл (17), Бареа (15), Сміт (12 + 8 передач), Новіцкі (11 + 5 передач + 2 блок-шота).

Філадельфія: Сіммонс (23 + 7 підбирань + 8 передач + 3 перехоплення), Ембід (23 + 9 підбирань + 4 передачі), Макконнелл (15 + 8 передач), Шаріч (12), Ковінгтон (11 + 5 підбирань).

Портленд – Фінікс 114:107 (29:24, 32:33, 31:32, 22:18)

Портленд: Ліллард (25 + 7 підбирань + 9 передач), Макколлум (23 + 5 підбирань + 6 передач), Нуркіч (17 + 9 підбирань), Коннотон (13), Харклесс (10 + 7 підбирань + 2 блок-шота), Аміну (10 + 5 підбирань + 2 блок-шота), Тернер (10 + 5 підбирань).

Фінікс: Букер (34 + 6 підбирань + 6 передач), Лень (12 + 8 підбирань), Уоррен (12 + 7 підбирань), Джексон (10 + 6 підбирань + 3 перехоплення).

Кліпперс – Детройт 87:95 (24:27, 31:18, 17:22, 15:28)

Кліпперс: Ріверс (20 + 4 перехоплення), Гріффін (19 + 11 підбирань + 4 передачі), Галлінарі (13 + 6 підбирань), Вільямс (10).

Детройт: Джексон (15 + 7 передач), Драммонд (15 + 17 підбирань + 3 блок-шота), Геллоуей (13), Харріс (12), Бредлі (12 + 5 підбирань + 4 перехоплення).